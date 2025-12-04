- W czwartek rano, 4 grudnia, na ulicy Czerwonej w Tarnowie doszło do potrącenia 13-letniego chłopca przez autobus miejski na przejściu dla pieszych.
- Nastolatek z urazem głowy został zabrany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopiec wszedł na pasy, gdy autobus był już bardzo blisko. Kierowca pojazdu był trzeźwy.
Autobus potrącił 13-latka w Tarnowie. Policja ujawnia wstępne ustalenia
W czwartek, 4 grudnia 2025 roku, około godziny 7:40 dyżurny tarnowskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na ulicy Czerwonej. Z informacji wynikało, że w zdarzeniu brał udział autobus miejski oraz pieszy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz patrole policji. Po dotarciu na miejsce potwierdzono, że ofiarą jest zaledwie 13-letni chłopiec, który został potrącony na oznakowanym przejściu dla pieszych.
Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzili pierwsze czynności na miejscu zdarzenia. Oficer prasowy, aspirant Kamil Wójcik, w rozmowie z Radiem ESKA, przedstawił dotychczasowe ustalenia.
- Dzisiaj około godziny 7:37 otrzymaliśmy zgłoszenie, że przy ulicy Czerwonej doszło do zdarzenia drogowego. Pieszy trzynastolatek, jak wynika z ustaleń przez policjantów, wkroczył na przejście dla pieszych w momencie, gdy autobus znajdował się już na jego wysokości. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał urazu w głowy i z tego uwagi na ten fakt został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazał Radiu ESKA asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia
Kluczową informacją, którą potwierdzili policjanci, jest fakt, że kierujący autobusem mężczyzna był trzeźwy w chwili zdarzenia. Został on przebadany alkomatem zaraz po przyjeździe patrolu. Mimo to, tarnowska policja wszczęła już czynności mające na celu dogłębne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego wypadku.