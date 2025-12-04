W czwartek rano, 4 grudnia, na ulicy Czerwonej w Tarnowie doszło do potrącenia 13-letniego chłopca przez autobus miejski na przejściu dla pieszych.

Nastolatek z urazem głowy został zabrany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopiec wszedł na pasy, gdy autobus był już bardzo blisko. Kierowca pojazdu był trzeźwy.

Autobus potrącił 13-latka w Tarnowie. Policja ujawnia wstępne ustalenia

W czwartek, 4 grudnia 2025 roku, około godziny 7:40 dyżurny tarnowskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na ulicy Czerwonej. Z informacji wynikało, że w zdarzeniu brał udział autobus miejski oraz pieszy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe oraz patrole policji. Po dotarciu na miejsce potwierdzono, że ofiarą jest zaledwie 13-letni chłopiec, który został potrącony na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przeprowadzili pierwsze czynności na miejscu zdarzenia. Oficer prasowy, aspirant Kamil Wójcik, w rozmowie z Radiem ESKA, przedstawił dotychczasowe ustalenia.

- Dzisiaj około godziny 7:37 otrzymaliśmy zgłoszenie, że przy ulicy Czerwonej doszło do zdarzenia drogowego. Pieszy trzynastolatek, jak wynika z ustaleń przez policjantów, wkroczył na przejście dla pieszych w momencie, gdy autobus znajdował się już na jego wysokości. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał urazu w głowy i z tego uwagi na ten fakt został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – przekazał Radiu ESKA asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia

Kluczową informacją, którą potwierdzili policjanci, jest fakt, że kierujący autobusem mężczyzna był trzeźwy w chwili zdarzenia. Został on przebadany alkomatem zaraz po przyjeździe patrolu. Mimo to, tarnowska policja wszczęła już czynności mające na celu dogłębne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego wypadku.

Morze łez i białych kwiatów pożegnało małego Nikodema