Wielka Wieś po raz trzeci z rzędu została najlepszą gminą Małopolski w Rankingu Gmin Małopolskich. Na podium znalazły się także Niepołomice i Michałowice.

Gmina została doceniona m.in. za bycie atrakcyjnym miejscem do życia z łatwym dostępem do Krakowa, co potwierdza rekordowe saldo migracji.

Ranking opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego i ocenia m.in. rozwój ekonomiczny, społeczny oraz podejście do ochrony środowiska.

Wielka Wieś najlepszą gminą w Małopolsce! Wójt zdradza tajemnicę sukcesu

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji już po raz piętnasty przygotował zestawienie, które wyłania liderów samorządności w regionie. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. Wielka Wieś po raz kolejny udowodniła, że jest absolutnym fenomenem na mapie województwa. Gmina granicząca od północy z Krakowem, mimo niewielkiej liczby mieszkańców, po raz trzeci z rzędu zajęła pierwsze miejsce.

– Z dumą i radością informuję, że Gmina Wielka Wieś po raz kolejny zajęła 1 miejsce w Rankingu Gmin Małopolski 2025. Ten prestiżowy wynik, bazujący na kompleksowej analizie rozwoju ( m.in. inwestycji, finansów, edukacji, środowiska, współpracy z NGO, jakości życia), stanowi jednoznaczne potwierdzenie słuszności obranej strategii mądrego i zrównoważonego rozwoju. Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia: pracownikom Urzędu, Radnym, Sołtysom, Mieszkańcom oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych – tłumaczy na FB wójt Krzysztof Wołos.

To właśnie te czynniki sprawiają, że gmina jest rekordzistą pod względem salda migracji. Coraz więcej osób, w tym mieszkańców Krakowa, decyduje się na przeprowadzkę do Wielkiej Wsi, szukając spokoju bez rezygnacji z udogodnień dużego miasta.

Jakie kryteria decydują o wygranej?

Jak podkreślają organizatorzy, Ranking Gmin Małopolskich to nie plebiscyt popularności. O miejscu w zestawieniu decydują twarde dane, które pokazują realną jakość życia i tempo rozwoju. – To nie jest konkurs piękności, tylko jakości – zaznacza Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ranking opiera się na obiektywnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, które analizowane są w kilku kluczowych obszarach. Pod uwagę brany jest m.in. rozwój ekonomiczny, społeczny i administracyjny oraz podejście do ochrony środowiska.

Wśród szczegółowych wskaźników analizuje się takie czynniki jak wspomniane już saldo migracji, poziom selektywnej zbiórki odpadów czy wysokość nakładów na poprawę jakości powietrza. Dynamiczny rozwój i rosnąca popularność Wielkiej Wsi to jednak nie tylko powód do dumy, ale również ogromne wyzwanie. Rekordowa liczba nowych mieszkańców wymusza na władzach gminy konieczność stałej i szybkiej rozbudowy kluczowej infrastruktury.

Najmniejsze miasta w Małopolsce. Niektóre przegrywają nawet z wsiami