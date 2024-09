Nie żyje 43-letnia dziennikarka "Dzień Dobry TVN". Ruszyła zbiórka dla jej synów

Iza Kaczyńska-Gontarz zmarła w wieku 43 lat z powodu choroby nowotworowej. Dziennikarka krakowskiego oddziału "Dzień Dobry TVN" odeszła w czerwcu, ale informację o jej śmierci zespół redakcyjny podał do wiadomości publicznej 2 września. Znajomi i przyjaciele z pracy pożegnali 43-latkę w specjalnym, pełnym wspomnień i wyjątkowych słów materiale.

- Nigdy nie mówiła o tym, jak poważnie choruje. Przecież miała nas tylu i mogła nas poprosić o pomoc, no nie? A uważała, że da sobie radę. Że ona, jeżeli już tyle rzeczy zrobiła w życiu i tylu ludziom pomogła, to jak ona by nie dała rady? - powiedziała w reportażu poruszona Ewa Drzyzga, jedna z prowadzących "DDTVN".