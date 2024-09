Koszmar! 42-latek utonął na oczach rodziny. "Wszedł do wody, by wyłowić piłkę"

CO ON SOBIE MYŚLAŁ?!

42-latek bawił się z rodziną nad zbiornikiem. Mężczyzna nie żyje

Do tragedii doszło w ostatni weekend sierpnia w miejscowości Boguchwałowice (woj. śląskie, pow. będziński). 42-latek wypoczywał wraz z całą rodziną przy niestrzeżonym kąpielisku "Przeczyce". W pewnym momencie mężczyzna wszedł do jeziora, by wydostać z niego piłkę, która wpadła tam podczas zabawy. 42-latek znajdował się zaledwie 15 m od brzegu, gdy nagle, na oczach rodziny, zniknął pod taflą wody. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe - do akcji wkroczyli ratownicy WOPR, policjanci i strażacy. Po kilkunastu minutach udało się wydostać mężczyznę na powierzchnię. Niestety, było już za późno. Mimo godzinnej reanimacji, nie udało się przywrócić funkcji życiowych u 42-latka.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności nad wodą

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności nad wodą i przypominamy kilka kluczowych zasad, które mogą zapobiec tragedii - przekazali policjanci w komunikacie.

Unikaj kąpieli w miejscach niestrzeżonych – kąpieliska, które nie są strzeżone przez ratowników, mogą kryć wiele niebezpieczeństw, takich jak nierówne dno, prądy wodne czy nagłe głębokości. Zawsze wybieraj miejsca, gdzie znajduje się profesjonalna pomoc. Nigdy nie pływaj samotnie – Jeśli zdecydujesz się na kąpiel, upewnij się, że ktoś inny jest w pobliżu i obserwuje Cię. W przypadku nagłego zasłabnięcia lub problemów w wodzie pomoc może przyjść od razu. Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu – alkohol znacząco osłabia zdolności koordynacyjne i ocenę sytuacji, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Oceń swoje możliwości – nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Woda, zwłaszcza w jeziorach czy rzekach, może być zdradliwa, a nawet doświadczony pływak może znaleźć się w trudnej sytuacji. Zwracaj uwagę na dzieci – Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się w wodzie bez nadzoru dorosłych. Często wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do nieszczęścia. Pamiętaj o zasadach pierwszej pomocy – Wiedza o tym, jak udzielić pierwszej pomocy, może uratować życie. Warto odświeżać swoje umiejętności i regularnie uczestniczyć w kursach ratownictwa.

