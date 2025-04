Śląskie: Pryszczyca atakuje! Granice z Czechami pod lupą. Co sprawdzają służby?

Tu znajduje się najdalej wysunięty punkt na południe woj. śląskiego. To prawdziwa perła

Wzmocnione kontrole na granicy polsko-czeskiej – kogo dotyczą?

W rejonie Cieszyna-Boguszowic działają punkty kontrolne, gdzie policjanci, inspektorzy weterynarii, funkcjonariusze Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz WITD wspólnie sprawdzają pojazdy. Kontrole dotyczą przewozu:

Zwierząt,

Mięsa,

Innych produktów, które mogą stanowić zagrożenie biologiczne.

Działania te są efektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z marca 2025 roku, które wprowadziło czasowe ograniczenia w transporcie żywych zwierząt i niektórych towarów z terenów objętych ryzykiem.

Apel do podróżnych: Cierpliwość kluczem do bezpieczeństwa

Służby apelują do podróżnych o cierpliwość i współpracę. Jak podkreślają, celem jest ochrona krajowych gospodarstw i bezpieczeństwa sanitarnego. Każda kontrola to krok w stronę zapobieżenia poważnemu kryzysowi. Działania będą prowadzone do odwołania zagrożenia.

Słowacja zaostrza kontrole na granicach – solidarność w walce z pryszczycą

Słowacki rząd również podjął kroki w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się pryszczycy. W poniedziałek, 7 kwietnia, zaostrzono kontrole na przejściach granicznych z Węgrami i Austrią, a część z nich została zamknięta. Kontrole potrwają od północy 8 kwietnia do północy 7 maja 2025 roku.

Minister środowiska Tomasz Taraba wyjaśnił, że rząd podjął taką decyzję, ponieważ kroki poczynione przez Węgry po pojawieniu się pryszczycy są niewystarczające. Słowacja zamknie 16 małych przejść granicznych z Węgrami oraz jedno z Austrią.

Słowackie władze już wcześniej rozpoczęły kontrole i obowiązkową dezynfekcję pojazdów na granicach z Węgrami i Austrią. Tylko na nielicznych przejściach możliwy jest wjazd ciężarówek powyżej 3,5 tony. Te środki spowodowały w poniedziałek korki przed granicami z Węgrami, Austrią i Czechami. Przed przejściem z Czechami Brodske-Brzclav utworzyła się 12-kilometrowa kolumna pojazdów. 9 kilometrów miał korek przed wjazdem na Węgry przy przejściu Czunovo-Rajka.

Źródło: Eska.pl