Prawie 300 osób znajdzie pracę w nowo budowanym w Czeladzi zakładzie Compal Electronics. Hale światowego giganta elektronicznego powstają na terenie Wschodniej Strefie Ekonomicznej przy ul. Gdańskiej i mają być gotowe do końca kwietnia. To pierwsza inwestycja tajwańskiej firmy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jeszcze w tym roku ma tam ruszyć produkcja najnowocześniejszych podzespołów do samochodów elektrycznych.

- To znakomita wiadomość, bo jak informują szefowie firmy, docelowo w Czeladzi przybędzie prawie 300 miejsc pracy, a każdego roku budżet gminy zasilać będzie spora dodatkowa kwota z podatków. A to dla rozwoju gminy bardzo ważne, bo tylko równowaga pomiędzy dochodami a wydatkami, którą zapewniają nam kolejne inwestycje gospodarcze, nasze miasto może się rozwijać. Dodatkowe, znaczące wpływy podatkowe i rosnący w związku z tym budżet miasta, pozwala nam tworzyć i utrzymać nowe formy uatrakcyjniania życia naszym mieszkańcom. To dzięki pozyskanym w ten sposób środkom możemy sobie pozwolić na budowę i utrzymanie takich inwestycji, jak kryty i letni basen albo rozbudowę Kopalni Kultury czy naszego Muzeum, ale także na tak oczekiwane przez mieszkańców remonty kolejnych dróg - pisze na swoim profilu facebookowym Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.