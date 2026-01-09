W Kobyli doszło do usiłowania zabójstwa. Mężczyzna 28 grudnia 2025 roku podpalił kołdrę, pod którą spała jego żona.

Sprawcą okazał się mąż kobiety, Józef Cz., który od 2022 roku znęcał się nad nią psychicznie i groził jej śmiercią.

Mężczyzna usłyszał zarzut m.in. usiłowania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Podpalił kołdrę, pod którą spała żona. Znęcał się nad nią, odkąd przeszedł na emeryturę

Do dantejskich scen doszło 28 grudnia 2025 roku w miejscowości Kobyla w powiecie raciborskim. To właśnie tam, w zaciszu domu jednorodzinnego, rozegrał się dramat, który mógł zakończyć się śmiercią Ewy B-Cz.

Z ustaleń śledczych wynika, że Józef Cz., wykorzystując fakt, że jego żona spała, podpalił zapalniczką jej kołdrę. Płomienie zaczęły szybko obejmować pościel, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla nieświadomej niczego kobiety. Na szczęście, Ewa B-Cz. w porę się obudziła, a jej krzyki zaalarmowały pozostałych domowników. Ich natychmiastowa interwencja pozwoliła ugasić ogień i zapobiec tragedii.

Jak informuje prokuratura, grudniowy dramat nie był jednorazowym incydentem, a kulminacją trwającego od lat koszmaru. Relacje między małżonkami miały być poprawne do 2022 roku. Wszystko zmieniło się, gdy Józef Cz. przeszedł na emeryturę. To właśnie wtedy mężczyzna miał zacząć psychicznie znęcać się nad swoją żoną. Wszczynał awantury, wyzywał ją oraz groził zabójstwem i podpaleniem. Spokojny dom zamienił się w miejsce strachu i ciągłej niepewności. Nikt jednak nie spodziewał się, że mężczyzna spróbuje zrealizować swoje makabryczne groźby.

Podejrzany trafił do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa żony grozi mu dożywocie

Józef Cz. został zatrzymany i usłyszał poważne zarzuty. Prokuratura oskarża go o usiłowanie zabójstwa, znęcanie się psychiczne oraz zniszczenie mienia. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W złożonych wyjaśnieniach zasłaniał się częściowo niepamięcią, którą tłumaczył spożyciem alkoholu w dniach poprzedzających zdarzenie.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Raciborzu podjął decyzję o zastosowaniu wobec Józefa Cz. najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego trzy miesiące. Za usiłowanie zabójstwa, zgodnie z art. 148 § 1 kodeksu karnego, grozi mu surowa kara – kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.