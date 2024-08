Tragiczny finał wypoczynku. 42-latek utonął w zbiorniku. "Chciał się schłodzić"

Śmierć 42-latka w zbiorniku z zakazem kąpieli. "Wszedł do wody, by się schłodzić"

Do tragicznych wydarzeń doszło w środę, 28 sierpnia, tuż po godz. 14:00. 42-latek pochodzący z Częstochowy wypoczywał nad zbiornikiem wodnym "Pająk" w Konopiskach (pow. częstochowski). To miejsce, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli. Niestety, mimo obowiązujących ograniczeń i świadomości, że kąpielisko nie jest strzeżone, 42-latek postanowił wejść do wody, by się schłodzić. W pewnym momencie mężczyzna zaczął się topić i rozpoczęła się akcja ratunkowa oraz reanimacyjna; na miejsce wezwano wszystkie służby. Gdy policjanci dotarli nad zbiornik, ratownicy medyczni byli w trakcie walki o życie 42-latka. Niestety, mimo natychmiastowo podjętych działań, wyciągniętemu z wody mężczyźnie nie udało się przywrócić funkcji życiowych - stwierdzono jego zgon. Obecny na miejscu prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego, by ustalić dokładną przyczynę jego śmierci.

Policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa nad wodą

Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie” kąpieliska mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych i wskazane byłoby, żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody schłodźmy nią wstępnie ciało – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Nie skaczmy do wody, szczególnie na głowę, w miejscach nieznanych. Może to skończyć się poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią - dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni. Pamiętajmy, że dmuchany materac nie służy do wypływania po głębokiej wodzie, podobnie jak nadmuchiwane koło. Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po wypiciu alkoholu.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Częstochowie

