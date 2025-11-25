W 13 punktach Tarnowa zawyją syreny. Znamy powód

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-11-25 12:07

Od wtorku, 25 listopada, mieszkańcy Tarnowa mogą regularnie słyszeć dźwięk syren. Na szczęście nie będzie to sygnał o niebezpieczeństwie, a jedynie element zaplanowanych działań. Jak informują przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Publicznego tarnowskiego magistratu, w mieście rozpoczęły się testy w ramach modernizacji Systemu Ostrzegania i Alarmowania. Prace obejmą łącznie 13 obiektów na terenie całego miasta, w tym budynki, w których na co dzień przebywają setki osób.

Syreny - zdj. ilustracyjne

i

Autor: Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne.
  • W budynkach użyteczności publicznej w Tarnowie, m.in. w szkołach, sądzie czy siedzibie MPK, będą przeprowadzane testy syren.
  • Testy związane z konfiguracją systemu będą odbywać się w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

Modernizacja systemu ostrzegania w Tarnowie. Gdzie i kiedy usłyszymy syreny?

Mieszkańcy Tarnowa w najbliższych tygodniach muszą przygotować się na dźwięk syren alarmowych. Urząd miasta wydał oficjalny komunikat w tej sprawie, informując o rozpoczęciu prac modernizacyjnych. Jak czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Publicznego, od 25 listopada na terenie miasta prowadzone są testy Systemu Ostrzegania i Alarmowania. To niezbędny etap modernizacji, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i usprawnienie systemu powiadamiania w sytuacjach kryzysowych.

Prace techniczne i związane z nimi testy dźwiękowe potrwają przez resztę listopada oraz w grudniu. Syreny zawyją łącznie w 13 lokalizacjach. Urzędnicy podkreślają, że testy są niezbędne do prawidłowej konfiguracji nowego systemu.

Działania te obejmą budynki o różnym przeznaczeniu, co ma zapewnić kompleksowe sprawdzenie działania alarmów w zróżnicowanych warunkach. Na liście znalazły się między innymi szkoły, budynki mieszkalne oraz inne obiekty użyteczności publicznej.

Polecany artykuł:

Włamanie na plebanię w Tuchowie. Księża potraktowani gazem. "Zaczęliśmy tracić …

Testy syren alarmowych w szkołach i sądzie. Urząd miasta uspokaja mieszkańców

Przedstawiciele magistratu przekazali szczegółowe informacje, aby uspokoić mieszkańców. Testy syren w poszczególnych lokalizacjach będą przeprowadzane wyłącznie w dni robocze, w ściśle określonych godzinach: od 7:30 do 15:30.

Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań ewakuacyjnych. Modernizacja systemu ma w przyszłości służyć wszystkim mieszkańcom, zapewniając szybsze i skuteczniejsze ostrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami.

Super Express Google News
Policjanci ugotowali mi obiad
Sonda
Znasz podstawowe numery alarmowe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SYRENY