W budynkach użyteczności publicznej w Tarnowie, m.in. w szkołach, sądzie czy siedzibie MPK, będą przeprowadzane testy syren.

Testy związane z konfiguracją systemu będą odbywać się w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

Modernizacja systemu ostrzegania w Tarnowie. Gdzie i kiedy usłyszymy syreny?

Mieszkańcy Tarnowa w najbliższych tygodniach muszą przygotować się na dźwięk syren alarmowych. Urząd miasta wydał oficjalny komunikat w tej sprawie, informując o rozpoczęciu prac modernizacyjnych. Jak czytamy w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Publicznego, od 25 listopada na terenie miasta prowadzone są testy Systemu Ostrzegania i Alarmowania. To niezbędny etap modernizacji, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i usprawnienie systemu powiadamiania w sytuacjach kryzysowych.

Prace techniczne i związane z nimi testy dźwiękowe potrwają przez resztę listopada oraz w grudniu. Syreny zawyją łącznie w 13 lokalizacjach. Urzędnicy podkreślają, że testy są niezbędne do prawidłowej konfiguracji nowego systemu.

Działania te obejmą budynki o różnym przeznaczeniu, co ma zapewnić kompleksowe sprawdzenie działania alarmów w zróżnicowanych warunkach. Na liście znalazły się między innymi szkoły, budynki mieszkalne oraz inne obiekty użyteczności publicznej.

Testy syren alarmowych w szkołach i sądzie. Urząd miasta uspokaja mieszkańców

Przedstawiciele magistratu przekazali szczegółowe informacje, aby uspokoić mieszkańców. Testy syren w poszczególnych lokalizacjach będą przeprowadzane wyłącznie w dni robocze, w ściśle określonych godzinach: od 7:30 do 15:30.

Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań ewakuacyjnych. Modernizacja systemu ma w przyszłości służyć wszystkim mieszkańcom, zapewniając szybsze i skuteczniejsze ostrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami.

