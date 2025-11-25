W niedzielę 23 listopada ok. godz. 18:00 doszło do włamania na plebanię parafii św. Jakuba w Tuchowie.

Policja poszukuje dwóch mężczyzn w wieku ok. 20-30 lat, o szczupłej budowie ciała i wzroście ok. 170 cm oraz 190 cm.

Świadkowie zdarzenia lub osoby, które widziały podejrzanych mężczyzn w okolicy, proszone są o kontakt z parafią lub policją.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 listopada, około godziny 18:00. To właśnie wtedy na teren plebani parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowa wtargnęli włamywacze. Przestępcy zostali przyłapani przez dwóch księży, którzy zeszli do kotłowni. Duchowni zostali potraktowani gazem.

- Zastaliśmy tam dwóch mężczyzn. Nastąpiła mocna wymiana zdań. Ksiądz, który szedł przede mną pytał co tu robią i jak się tutaj znaleźli. Ja wziąłem telefon do ręki i chciałem zadzwonić na 112, ale nagle przestałem widzieć. Jeden z nich rozpylił gaz. Zaczęliśmy tracić oddech i nic nie widzieliśmy - powiedział Radiu RDN ks. Łukasz Kicka.

Sprawą zajęła się policja. Na podstawie zebranych dotychczas materiałów i zeznań, funkcjonariusze ustalili, że za włamaniem stoi dwóch mężczyzn. Śledczy opublikowali ich rysopis, licząc na pomoc ze strony mieszkańców. Poszukiwani są mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, obaj szczupłej budowy ciała. Jeden z nich ma około 170 cm wzrostu, podczas gdy drugi jest znacznie wyższy i mierzy około 190 cm.

Parafia i policja apelują do mieszkańców. Każda informacja może być na wagę złota

W związku z zuchwałym włamaniem, zarówno przedstawiciele parafii, jak i policjanci, zwrócili się z apelem do lokalnej społeczności. Śledczy proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogły widzieć coś niepokojącego w okolicy kościoła i plebanii, nie tylko w dniu zdarzenia, ale również w dniach je poprzedzających. Sprawcy mogli bowiem wcześniej obserwować teren, przygotowując się do kradzieży.

- Jeżeli ktoś widział podejrzanych ludzi obserwujących plebanię czy kościół w tym dniu lub wcześniej proszony jest o kontakt z Parafią lub Policją, która zajmuje się tą sprawą – czytamy w komunikacie opublikowanym przez parafię.

