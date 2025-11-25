Na ul. Piłsudskiego w Krakowie doszło do napaści na tle narodowościowym, w której nieznana kobieta zaatakowała obywatelkę Ukrainy.

Policja z Komisariatu I w Krakowie prowadzi postępowanie w tej sprawie i opublikowała wizerunek poszukiwanej sprawczyni.

Funkcjonariusze proszą osoby, które rozpoznają kobietę ze zdjęć, o kontakt telefoniczny (47-83-52-914) lub mailowy, zapewniając anonimowość.

Policja publikuje wizerunek sprawczyni ataku. Rozpoznajesz tę kobietę?

Do bulwersującego zdarzenia doszło w sobotę, 8 czerwca 2025 roku. Jak informuje w oficjalnym komunikacie krakowska policja, na ulicy Piłsudskiego nieznana kobieta zaatakowała obywatelkę Ukrainy. Napastniczka użyła wobec niej przemocy, w wyniku której pokrzywdzona odniosła obrażenia ciała. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo z nienawiści. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Krakowie wszczęli postępowanie w sprawie napaści na tle narodowościowym.

W toku prowadzonych czynności śledczy zabezpieczyli między innymi nagrania z monitoringu, na których wyraźnie widać wizerunek kobiety podejrzewanej o dokonanie tego haniebnego czynu. Niestety, jak dotąd nie udało się ustalić jej personaliów. - Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się jednak do ustalenia jej personaliów, dlatego prowadzący sprawę zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych kobiety widocznej na zdjęciach – czytamy w apelu małopolskiej policji.

Krakowska policja apeluje o pomoc. Każda informacja może być na wagę złota

Śledczy liczą na pomoc mieszkańców Krakowa oraz osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub rozpoznają kobietę z opublikowanych fotografii. Każda, nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa dla schwytania sprawczyni i postawienia jej przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze podkreślają, że motywowana nienawiścią na tle narodowościowym agresja jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym i niedopuszczalnym.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji I w Krakowie. Można to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu 47-83-52-914 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Co niezwykle istotne, policja zapewnia pełną anonimowość wszystkim osobom, które zdecydują się przekazać informacje. Policjanci zapewniają anonimowość osobom informującym.