Tuż przed zakończeniem wakacji, w sobotę, 31 sierpnia młody mieszkaniec gminy Oświęcim, który poruszał się na rowerze, został potrącony przez samochód. Do wypadku doszło w pobliżu cmentarza parafialnego przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Niestety obrażenia młodego cyklisty są poważne. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala w Krakowie. Nastolatek był wówczas nieprzytomny. Wcześniej pierwszej pomocy udzielili mu świadkowie zdarzenia.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Obecnie wiadomo jedynie, że toyotą kierowała 78-letnia kobieta mieszkająca w Oświęcimiu.

W trakcie czynności na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że 78 – letnia mieszkanka Oświęcimia, kierując samochodem marki Toyota, na przejściu dla pieszych potrąciła 15 – letniego rowerzystę. W wyniku potrącenia małoletni mieszkaniec gminy Oświęcim doznał poważnych obrażeń ciała. W stanie nieprzytomnym został przetransportowany helikopterem medycznym do jednego z krakowskich szpitali na leczenie. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalą dokładne okoliczności tego poważnego wypadku drogowego.Podziękowania należą się świadkom zdarzenia, którzy powiadomili służby i natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy małoletniemu - relacjonuje małopolska policja.

