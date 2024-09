Mamy obowiązek prześwietlić każdą osobę, którą dopuszczamy do kontaktu z dziećmi. Raz - w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, dwa - w Krajowym Rejestrze Karnym. Dotyczy to nawet policjantów, strażników miejskich czy strażaków, którzy przychodzą do nas na pogadanki profilaktyczne. To, czego nie udało się zrobić za pomocą lex Czarnek, ustawa Kamilkowa załatwiła jednym cięciem, a słuszna idea i poprawność polityczna w tym przypadku uśpiła naszą czujność. (...) Na razie w naszej szkole nie będzie żadnych zajęć dodatkowych, wyjść ani wycieczek, bo musimy się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, musimy postępować bardzo roztropnie, bo za jakiekolwiek uchybienia grożą nam kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności do lat 5 - powiedziała "Gazecie Wyborczej" Jolanta Gajęcka, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie.