Program Aktywny Rodzic. Publiczne żłobki w Krakowie będą bezpłatne. Padła kluczowa data

Wdrożenie programu Aktywny Rodzic pozwoli na mocne obniżenie opłat za pobyt dzieci w żłobkach, a w przypadku publicznych placówek nawet na całkowitą likwidację tych opłat. Uchwała w tej sprawie będzie procedowana przez krakowskich radnych na sesji w dniu 11 września. Dzięki przyjęciu uchwały podmioty prowadzące żłobki otrzymają świadczenie "aktywnie w żłobku" do 1500 zł miesięcznie na dziecko.

Obecnie opłata za pobyt dziecka w publicznym żłobku w Krakowie wynosi 299 złotych miesięcznie. PAP podaje, że miejsce w żłobku prywatnym w Krakowie kosztuje 1200 zł miesięcznie po odjęciu miejskiej dotacji i bez wyżywienia. Dotacja gminy to 735 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1260 zł. Rocznie kosztuje to miasto prawie 60 mln zł. Dzięki połączeniu dotychczasowych dopłat miasta i świadczenia aktywnie w żłobku (735 zł plus 1500 zł) dofinansowanie w żłobkach niepublicznych przekroczy 2200 zł miesięcznie. Oznacza to pokrycie kosztów za pobyt w 85 proc. prywatnych placówek.

W Krakowie publiczne żłobki mają być bezpłatne od 1 października. Warunkiem zwolnienia z opłat za pobyt będzie złożenie przez rodziców do ZUS wniosku o świadczenie "aktywnie w żłobku".

Możemy doprowadzić do sytuacji, w której dla rodziców nie będzie opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym. Co więcej, suma ministerialnego dofinansowania i dopłaty udzielanej przez miasto do miejsc w prywatnych żłobkach sprawi też, że jeżeli przedsiębiorcy utrzymają aktualne ceny, to 85 proc. żłobków prywatnych także może być bezpłatnych - powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

PAP przypomina, że w Krakowie działa 367 żłobków i punktów opieki nad dziećmi do trzech lat. 22 z nich to żłobki samorządowej, 11 prowadzonych jest na zlecenie miasta. Pozostałe 334 placówki są prywatne. Łącznie punkty te dają 11900 miejsc opieki, w tym ponad 3000 w żłobkach miejskich. W placówkach prywatnych jest prawie 2000 wolnych miejsc. Żłobki publiczne są zapełnione. Do 2026 r. miasto planuje wybudować 12 żłobków, gdzie miejsce znajdzie ponad 1000 dzieci. Inwestycje zostaną zrealizowane głównie za pieniądze z rządowego programu Maluch Plus (środki KPO), ale też z funduszy europejskich (FERS).

