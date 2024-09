Amerykanin zatrzymany na lotnisku w Krakowie to znany celebryta. W jego sprawie interweniowali dyplomaci

Arabka w Zakopanem zaskoczyła innych turystów. Oni uciekali przed ulewą, ona została

W Zakopanem widok Arabów w tradycyjnych strojach to już codzienność, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. W tym roku przybyszy z Bliskiego Wschodu jest nawet więcej niż podczas rekordowego do tej pory, zeszłorocznego sezonu. Arabowie nadal są świetnymi klientami, którzy pod Giewontem zostawiają dużo pieniędzy, choć w tym roku zaczęli się targować i porównywać oferty różnych sprzedawców. To akurat nie jest dziwne. Zaskakujące dla Polaków mogą być natomiast inne zachowania Arabów. Jedną z ich ulubionych rozrywek podczas pobytu w Tatrach jest... obserwowanie ulewnego deszczu.

Na oddawaniu się nietypowej dla Europejczyków pasji "Tygodnik Podhalański" przyłapał jedną z Arabek. Gdy inni turyści uciekali przed ulewą tam, gdzie pieprz rośnie, ona została na Krupówkach i telefonem uwieczniała obfite opady. Pewnie nawet się nie zorientowała, że sama została bohaterką zdjęcia, które trafiło do Internetu.

Trzeba przy tym wyjaśnić, że państwa arabskie w dużej mierze leżą na terenach pustynnych. Opady deszczu, zwłaszcza tak ulewne jak w polskich górach, są tam rzadkością (choć w tym roku w Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło wręcz do powodzi), stąd wielkie zainteresowanie Arabów tym zjawiskiem atmosferycznym. Przykładowo w Zakopanem średnia roczna suma opadów przekracza 1000 mm, podczas gdy państwach arabskich jest niższa niż 100 mm.

Na Krupówkach leje. Gdy pytamy gości z Bliskiego Wschodu, co najbardziej im się w Tatrach podoba? Najczęstsza odpowiedź - deszcz! Oto dowód #Tatry pic.twitter.com/0lGDzbJ4OU— Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) September 1, 2024

