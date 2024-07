Najniższa krajowa już nie wystarczy. Sprawdziliśmy ceny w Zakopanem

Ile trzeba wydać za jeden dzień wakacji w Zakopanem? Drożyzna na Podhalu

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, w tym roku ceny usług turystycznych i gastronomicznych poszybowały w górę, zwłaszcza w wakacyjnych kurortach. Jednym z najpopularniejszych kierunków urlopowych Polaków jest Zakopane i jego okolice. Niestety w tym roku, w centrum miasta oraz na Krupówkach widać głównie zagranicznych gości. Nic dziwnego! Dzień w górach dla czteroosobowej rodziny to koszt 1000 złotych i to pod warunkiem, że obiad zje się w najtańszej restauracji. Ale od początku! Wydatki zaczynają się już w momencie zaparkowania samochodu przy wejściu na szlak do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bezpłatnych miejsc nie ma! W Brzezinach, by dostać się czarnym szlakiem na Halę Gąsienicową, a potem dalej np. na Kasprowy Wierch, na dzień dobry trzeba uiścić opłatę 35 złotych za samochód osobowy. Nie warto chować portfela do plecaka, bo za kilka minut znowu trzeba go wyciągać... Tym razem, by opłacić wejście na szlak. Osoba dorosła płaci 10 złotych, bilet ulgowy kosztuje połowę mniej.

Jeśli chcemy spróbować kultowej szarlotki w schronisku to musimy się przygotować na wydatek 23 złotych za porcję, zaś piwo kosztuje od 16-18 złotych. Lody w schronisku kosztują 16 złotych, a toaleta 4 złote obowiązkowo dla każdego. Po górskiej wycieczce wielu turystów kieruje swoje kroki w stronę centrum miasta. Tutaj znowu musimy zapłacić za parkowanie, średnio 6 złotych za godzinę postoju. Przyjemny zapach wydobywający się z lokali gastronomicznych na Krupówkach zachęca do zjedzenia obiadu. Jednym słowem "ślinka cieknie", by spałaszować jakiś podhalański smakołyk. Restauracje regionalne oferują takie rarytasy, ale ceny mają wysokie. Koszt dania głównego zaczyna się od 60 złotych w górę, a przystawki od 40 złotych. Poniżej dalsza część artykułu.

By zapłacić mniej, trzeba poszukać lokalu oferującego gotowe zestawy obiadowe. Nam udało się znaleźć najtańszy w cenie 35 złotych od osoby za zupę i drugie danie, bez kompotu i deseru. Za oscypka z grilla z żurawiną zapłaciliśmy 26 złotych. Najmniejszy napój kosztuje 13 złotych, a kawa 19 złotych. Cena gofra na Krupówkach waha się od 13 zł za gofra solo, do 28 złotych za takiego, którego dzieci lubią najbardziej, z bitą śmietaną, nutellą i piankami. Za burgera zapłacimy od 50 złotych w górę.

Wjazd kolejką na Gubałówkę i powrót to koszt 35 złotych za bilet normalny oraz 28 złotych za ulgowy. Z kolei wyjazd na Kasprowy Wierch to już wydatek o wiele wyższy, bo bilet normalny góra–dół kosztuje 99 złotych, a ulgowy 79 złotych. By miło spędzić dzień na Podhalu i skorzystać ze sztandarowych atrakcji, jakie oferuje region, czteroosobowa rodzina musi mieć w portfelu co najmniej 1000 złotych, nie licząc kosztów dojazdu i ewentualnych noclegów. – Dla naszej gromadki obiad na mieście to wydatek co najmniej 250 złotych. Dla jednych to drogo, dla innych nie – powiedzieli w rozmowie z "Super Expressem" Karina i Robert z Częstochowy, którzy spędzają swój urlop w Zakopanem wraz z trzema synami Witkiem (12 l.), Aleksandrem ( 8 l.) i Antkiem ( 8 l.). To ceny skrojone bardziej pod zagranicznych turystów, których w tym roku w Zakopanem nie brakuje.

