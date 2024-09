Amerykanin zatrzymany na lotnisku w Krakowie to znany celebryta. W jego sprawie interweniowali dyplomaci

Rekordową liczbę 1 105 945 pasażerów obsłużyło w sierpniu lotnisko Kraków Airport - podały w poniedziałek (2 września 2024 r.) służby prasowe portu. To o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Według skrupulatnie prowadzonych statystyk, to już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy lotnisko odprawia ponad milion osób:

w maju było to 1 006 407 pasażerów,

w czerwcu - 1 001 079,

w lipcu - 1 071 508 osób.

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym.

Na spirali rekordów. 10 mln pasażerów krakowskiego lotniska w zasięgu wzroku

Gdy w styczniu władze spółki chwaliły się rekordowymi wynikami za 2023 r., zapowiadały konsekwentne pokonywanie kolejnych barier. A to odbywa się skokowo. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kraków Airport obsłużył 9 404 611 pasażerów, czyli o 27% więcej w stosunku do 2022 r. Było to wówczas jedyne lotnisko regionalne, które przekroczyło granicę 9 mln obsłużonych w ciągu roku podróżnych.

W 2024 r. - na co wskazują szacunki władz portu - ten rekord znów zostanie wyśrubowany i poszybuje ponad symboliczny poziom 10 mln osób.

Z pewnością pomagają w tym rezultaty osiągane właśnie w sezonie wakacyjnym. Oprócz czarterów w wiosenno-letniej siatce połączeń krakowski port posiada ponad 150 połączeń regularnych do 34 krajów, realizowanych przez 27 linii lotniczych.

Letnie miesiące 2024 r. to "żniwa" dla wielu polskich portów lotniczych, o czym ich władze chętnie informowały. A "Super Express" opisywał, jak to wygląda w szczegółach na lotniskach w:

Zarządzająca krakowskim lotniskiem spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice powstała w 1996 r. Od początku udziały w niej mają trzy małopolskie samorządy. Oprócz największego udziałowca, którym są Polskie Porty Lotnicze S.A. (76,19 proc.), za rozwój lotniska odpowiadają również: województwo małopolskie (22,73 proc.), gmina m. Kraków (1,04 proc.) oraz gmina Zabierzów (0,04 proc.).

