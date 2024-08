Metro w Krakowie coraz bliżej?

Według Głównego Architekta Miasta to, co kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu było "niewyobrażalnym projektem", obecnie jest możliwe do zrealizowania. – Od lat byłem zwolennikiem budowy metra. Myślę, że trochę nie doceniamy skali rozwoju naszego kraju – powiedział PAP w rozmowie z PAP Janusz Sepioł. Nowo wybrany architekt podał za przykłady m.in. budowę wielkiej linii średnicowej pod Łodzią, wielki tunel pod Świną w Świnoujściu, plan budowy trzeciej linii metra w Warszawie, budowę parokilometrowego tunelu autostradowego pod Rzeszowem.

Janusz Sepioł sięgnął też po przykłady zagraniczne. Wskazał na Tuluzę, francuskie miasto, mniejsze od Krakowa (niemal trzykrotnie względem powierzchni i z mniejszą liczbą mieszkańców o 300 tysięcy). Sepioł przypomniał, że w 2028 r. Tuluza planuje otworzyć trzecią linię metra, która liczyć będzie 27 stacji.

Metro w Krakowie to nie lot na Księżyc.

– zaznaczył nowy główny architekt Janusz Sepioł w rozmowie z PAP. Jego zdaniem Kraków ma „wyjątkowo korzystne warunki geologiczne; Warszawa ma w skali Europy wyjątkowo złe warunki”.

Metro krakowskie będzie przynajmniej o połowę tańsze od metra warszawskiego. A my zejdziemy poniżej warstw archeologicznych.

– powiedział Sepioł.

Metro w Krakowie. Prezydent chce rozwoju w sprawie

W środę (28 sierpnia) prezydent miasta Aleksander Miszalski poinformował na sesji rady miasta, że chce zdynamizować sprawy związane z planami budowy metra w Krakowie. Mieszkańcy w referendum w 2014 r. opowiedzieli się za budową takiej szybkiej kolei.

Metro w Krakowie. Znamy trasę pierwszego odcinka

Według wiceprezydenta miasta Stanisława Mazura, w pierwszym etapie będzie realizowany środkowy, liczący ok. 6 km odcinek pierwszej linii wschód – zachód biegnący od ronda Młyńskiego do ul. Piastowskiej. Decyzja środowiskowa, a także dokumentacja projektowa i decyzje realizacyjne dla tego fragmentu powinny zostać uzyskane do końca 2025 r. W kolejnych etapach linia miałaby zostać przedłużona na wschód – w kierunku Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie oraz na zachód – w okolice ul. Jasnogórskiej w Bronowicach. Łącznie pierwsza linia ma mieć ok. 26 km długości i kosztować ok. 13 miliardów złotych. Tabor ma kosztować ok. 1,5 mld zł.

Szacunkowy koszt realizacji pierwszego 6 km odcinka – wskazał wiceprezydent – to ok. 3 miliardy złotych, a jego finansowanie ma pochodzić z budżetu państwa, środków unijnych i budżetu miasta. Według Mazura tempo budowy krakowskiego metra powinno być "poniżej średniej europejskiej".