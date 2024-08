Metro w Krakowie? To jeden z priorytetów prezydenta. Znamy trasę pierwszego odcinka

Prezydent chce metra w Krakowie. To priorytet Aleksandra Miszalskiego

W środę (28 sierpnia) prezydent Aleksander Miszalski przedstawił informację o przygotowaniach do budowy metra w Krakowie podczas sesji rady miasta. Jak przypomniał, prace ruszyły po referendum w 2014 roku, w którym krakowianie opowiedzieli się za budową metra (55,11 proc. na tak). - Ten proces postępował nie tak dynamicznie, jak można było oczekiwać. Jak na 10 lat można było zrobić więcej - ocenił Miszalski i przypomniał, że już w kampanii wyborczej deklarował, że budowa metra będzie jednym z priorytetów jego prezydentury.

Bardzo poważnie do tego podchodzę i chciałbym ten proces zdynamizować.

- powiedział Aleksander Miszalski.

Według prezydenta Krakowa od początku jego kadencji podjęto szereg działań związanych z przygotowaniem inwestycji. Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach powoła radę konsultacyjno-naukową budowy metra w Krakowie, złożoną ze specjalistów nie tylko krakowskich, ale też z całej Polski. - Chcemy bardzo mocno oprzeć się na doradcach, którzy są specjalistami - deklarował Miszalski i zapowiedział, że inwestycja szeroko i na bieżąco będzie konsultowana z mieszkańcami.

"Metro pojawi się szybko". Znamy trasę pierwszego odcinka

Zastępca prezydenta Stanisław Mazur, który odpowiada za projekt budowy metra, zadeklarował podczas sesji, że "metro pojawi się szybko"; nie przedstawił dokładnego harmonogramu. Według niego, w pierwszym etapie będzie realizowany środkowy ok. 6 km odcinek pierwszej linii wschód – zachód biegnący od ronda Młyńskiego do ul. Piastowskiej. Decyzja środowiskowa, a także dokumentacja projektowa i decyzje realizacyjne dla tego fragmentu powinny zostać uzyskane do końca 2025 roku. W kolejnych etapach linia miała by zostać przedłużona na wschód – w kierunku Wzgórz Krzesławickich w Nowej Hucie oraz na zachód – w okolice ul. Jasnogórskiej w Bronowicach. Łącznie pierwsza linia ma mieć ok. 26 km długości i kosztować ok. 13 mld zł. Tabor ma kosztować ok. 1,5 mld zł.

Szacunkowy kosz realizacji pierwszego 6 km odcinka – wskazał Mazur – to około 3 mld zł, a jego finansowania ma pochodzić z budżetu państwa, środków unijnych i budżetu miasta. Według Mazura tempo budowy krakowskiego metra powinno być "poniżej średniej europejskiej".

Wiceprezydent zapowiedział, że równolegle do prac nad pierwszą linią metra powinny się toczyć przygotowania do wytyczenia kolejnych dwóch jego odnóg.