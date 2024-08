Absurdalne zmiany nazw przystanków. Mieszkańcy kpią: Gdzie tu logika?!

Nowe nazwy przystanków w Krakowie. Mieszkańcy skarżą się na brak logiki

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ogłosił, że od 31 sierpnia niektóre przystanki komunikacji miejskiej zmienią swoje nazwy. Łącznie zmiany dotyczą dziesięciu przystanków. Nie wszystkim mieszkańcom miasta przypadły one do gustu. Zwracają oni uwagę na brak logiki w postępowaniu urzędników. Przystanek "Batorego" w nowej wersji będzie się nazywał "Stefana Batorego", tymczasem dotychczasowy przystanek "Francesco Nullo" zmieni się w "Nullo". W jednym przypadku nazwa jest wydłużana o imię patrona, a w drugim zupełnie odwrotnie - powstaniec styczniowy będzie funkcjonował tylko pod nazwiskiem. Skąd taki pomysł? Zapytaliśmy o to ZTP, jednak do tej pory nie doczekaliśmy się odpowiedzi na nasze pytania.

To nie pierwsza sytuacja, kiedy nazwy przystanków budzą kontrowersje. Trzy lata temu użytkownicy Internetu zwrócili uwagę na zabawną sytuację z Tarnowa. Nazwa przystanku będąca zbitką nazw dwóch ulic, przy których przystanek się znajduje, wzbudziła powszechną wesołość ze względu na mocno nieoczywiste połączenie. Poniżej pełna lista zmian nazw przystanków komunikacji miejskiej w Krakowie.

Lista zmian nazw przystanków komunikacji miejskiej w Krakowie:

Batorego na Stefana Batorego;

Centralna na Gałczyńskiego;

EC Łęg na Elektrociepłownia;

Elektrociepłownia Kraków na Arctowskiego;

Francesco Nullo na Nullo;

Habina na Rzegost;

Jurczaka na Cogiteon;

M1 Nowohucka na Centralna;

Rondo Mogilskie 10 na Rondo Mogilskie Opera 02 (pozostałe słupki w zespole Rondo Mogilskie będą funkcjonować z dotychczasową nazwą oraz numerami).

dodatkowo, przystanek Bora-Komorowskiego 01 (w kierunku Rondo Polsad i ul. Lublańskiej) będzie funkcjonował jako podwójny.