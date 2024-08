Faktem jest też to, że w naszej archidiecezji na tę chwilę łącznie 83 proc. dzieci i młodzieży uczęszcza na katechezę. To oznacza, że katechizujemy 235 970 uczniów. To jest fakt. Oczywiście częściej na katechezę uczęszczają uczniowie szkół podstawowych, to prawie 90 proc. Trochę gorzej wygląda to w szkołach ponadpodstawowych. W liceach to 60 proc., w technikach 75 proc. Faktem jest jednak to, że większość uczniów w Archidiecezji Krakowskiej chodzi na katechezę i widzi jak wielką jest wartością - stwierdził ks. Konrad Kozioł, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.