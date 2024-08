To straszne, co Łukasz G. zrobił konkubinie. Miała zginąć w potwornych męczarniach

Koń kopnął 14-latka. Wypadek w czasie orszaku weselnego

14-latek, który został kopnięty przez konia w czasie uroczystości weselnych w Nowem Bystrem, przebywa w szpitalu w Krakowie. Do wypadku doszło w sobotę, 24 sierpnia, ok. godz. 16, gdy orszak z bryczkami ruszył z kościoła do miejsca, gdzie zaplanowano wesele. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że chłopiec zsiadł z jednego z powozów, ale w drodze powrotnej do bryczki wszedł między konie, które ją ciągnęły. Wskutek tego jedno ze zwierząt spłoszyło się, kopiąc 14-latka prosto w głowę, co doprowadziło u niego do ciężkich obrażeń ciała.

Z miejsca zdarzenia zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Chłopiec jest przytomny, a jego stan jest określany jako stabilny - informuje kom. Dorota Garbacz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Jak dodaje, postępowanie mundurowych w tej sprawie jest prowadzone w kierunku wypadku drogowego, ale ta kwalifikacja może jeszcze ulec zmianie.