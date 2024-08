Policjanci pomogli w transporcie serca do przeszczepu. W karetce zepsuły się syreny alarmowe

W tej sytuacji liczyła się każda sekunda, tymczasem doszło do usterki technicznej, utrudniającej dostarczenie organu przeznaczonego do przeszczepu choremu pacjentowi. W jednym z krakowskich szpitali zostało pobrane serce do transplantacji, które na pokładzie samolotu miało trafić na drugi koniec Polski. Z placówki medycznej na lotnisko organ miał dotrzeć w karetce, jednak samochód uległ awarii. Usterka spowodowała, że ambulans nie mógł uruchomić sygnałów uprzywilejowania. Bez nich nie mógł jeździć po Krakowie, bo byłby traktowany jak każdy inny pojazd. Kierowcy wiedzą natomiast doskonale, że jazda po stolicy Małopolski wiąże się ze staniem w długich korkach... W przypadku transportu medycznego przewożącego organ do przeszczepu jest to sytuacja nie do zaakceptowania.

O pomoc poproszono więc policję. Mundurowi udzielili eskorty karetce z sercem, dzięki czemu organ mógł błyskawiczne dotrzeć na lotnisko.

- Służby medyczne poinformowały, że w karetce podczas przejazdu do Krakowa awarii uległy sygnały uprzywilejowania i po pobraniu organu z krakowskiego szpitala proszą o pilotaż na lotnisko w Balicach. Pobrane do przeszczepu serce, dalszą drogę do Gdańska miało pokonać samolotem wojskowym - wyjaśnia małopolska policja. Poniżej dalsza część artykułu.

W Małopolsce brakuje krwi. Poziom zapasów jest krytyczny

Decyzja o przekazaniu organu osobie potrzebującej jest godnym najwyższej pochwały przykładem heroizmu, jednak pomóc chorym możemy również w prostszy sposób. Jedną z możliwości jest honorowe oddanie krwi. Niestety wakacje to czas, w którym spada liczba krwiodawców, rośnie natomiast zapotrzebowanie na ten najcenniejszy lek świata. Małopolska jako region turystyczny jest w szczególnej sytuacji, ponieważ szpitale udzielają pomocy turystom, którzy ulegają wypadkom na terenie naszego województwa. Szczególne oblężenie przeżywa placówka w Zakopanem.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie apeluje o oddawanie krwi. W tym momencie brakuje przede wszystkim krwi z grup: O Rh-, A Rh- oraz B Rh-. Mile widziani są jednak wszyscy, którzy chcą się podzielić z potrzebującymi cząstką samego siebie.

