Przerwa świąteczna, długie weekendy, ferie. Kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2024/2025

1 września uczniowie wrócili do szkół i rozpoczęli nowy rok szkolny 2024/2025. Uspokajamy, że w roku szkolnym 2024/2025 będzie czas na odpoczynek. Już teraz sprawdźcie kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2024/2025, aby móc sprawniej zaplanować wyjazd czy po prostu leniwy odpoczynek ze znajomymi lub w gronie rodzinnym. W październiku trzeba chodzić do szkoły, ale już w listopadzie na uczniów czeka pierwsza dłuższa przerwa.

Aktualny kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2024/2025

1 listopada mamy Wszystkich Świętych, co w połączeniu z 2 listopada (sobota) i 3 listopada (niedziela) daje trzy dni wolnego. Kolejne dni wolne to 9 - 11 listopada. Z kolei na pierwszą, naprawdę długą przerwę od nauki, trzeba poczekać do grudnia, czyli do przerwy świątecznej. Poniżej znajdziecie kalendarz dni wolnych na nowy rok szkolny 2024/2025. To prawdziwy niezbędnik dla każdego ucznia.

1 - 3 listopada 2024 (Wszystkich Świętych)

9 - 11 listopada 2024 (Święto Niepodległości)

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2024 r.

4 - 6 stycznia 2025 (Święto Trzech Króli)

Ferie zimowe: 20 stycznia - 2 lutego 2025: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie; 27 stycznia – 9 lutego 2025: podlaskie, warmińsko-mazurskie; 3 lutego – 16 lutego 2025: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie; 17 lutego - 2 marca 2025: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna: 17 kwietnia – 22 kwietnia 2025 r.

1 - 4 maja - Majówka; w zależności od tego, czy uczniowie 2 maja pójdą do szkoły

Koniec roku szkolnego: 27 czerwca 2025 r.

Wakacje: 28 czerwca - 31 sierpnia 2025 r.

