Koszmar w krakowskim tramwaju. Pasażerka skarży się na agresywną seniorkę

Pani Katarzyna, pasażerka komunikacji miejskiej w Krakowie, postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami z MPK. Jak relacjonuje, w jednym z tramwajów często spotyka starszą kobietę, która swoim zachowaniem uprzykrza życie innym podróżującym.

- Bardzo często tramwajem jeździ starsza kobieta i jeżeli ktoś siedzi na pierwszym siedzeniu od okna po prawej stronie od motorniczego zaczyna uderzać go laską po nogach krzycząc, że jest to miejsce dla inwalidów i wyzywać od „komórkowych inwalidów” (innych epitetów nie będę przytaczać) – pisze pani Katarzyna.

Kobieta zwraca uwagę, że w tramwaju często są wolne miejsca, ale seniorka uparcie domaga się tego konkretnego, a w razie sprzeciwu używa obelg.

Sytuacja eskaluje, nawet gdy ktoś ustąpi miejsca seniorce. Wtedy zaczyna się przepychanie i zagarnianie przestrzeni dla swoich siatek. - Ostatecznie trzeba całkowicie opuścić miejsce, bo szanowna Pani najzwyczajniej w świecie „wypycha” osobę, która siedzi obok cały czas obrażając i robiąc z siebie ofiarę – dodaje pasażerka.

Co więcej, nawet gdy tramwaj jest pełny, nikt nie może usiąść obok seniorki, tłumaczącej się ograniczeniami zdrowotnymi. Pani Katarzyna pyta: „Czy naprawdę wiek jest jedynym słusznym powodem do obrażania innych i braku kultury? Jest to niedopuszczalne, bo w momencie, gdy starszej osobie zwróci się uwagę, to my jesteśmy obrzucani błotem”.

MPK apeluje o życzliwość między pasażerami

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne długo zastanawiało się, czy opublikować wiadomość pani Katarzyny. Obawiano się podsycania konfliktów pokoleniowych. Ostatecznie jednak zdecydowano się na apel do pasażerów.

- Doszliśmy jednak do wniosku, że warto wiadomość Pani Katarzyny wykorzystać, aby po raz kolejny poprosić Was wszystkich, nasi drodzy pasażerowie, o wzajemną życzliwość i zrozumienie. I tak, zdecydowanie uważamy, że zasady kulturalnego i uprzejmego zachowania dotyczą wszystkich – zarówno młodych, jak i seniorów. Bądźmy dla siebie życzliwi! – czytamy w komunikacie MPK.

Kierowca hulajnogi potrącił seniora i uciekł Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.