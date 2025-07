W Małopolsce odkryto wody lecznicze. Miejscowość ma szansę stać się uzdrowiskiem!

Spis treści

Uzdrowiska w Polsce

Polska od lat może pochwalić się bogatą tradycją uzdrowiskową, która stale się rozwija. W sumie status uzdrowiska ma już kilkadziesiąt miejscowości, a kolejne starają się o dołączenie do tego prestiżowego grona. Co ciekawe, niebawem do listy może dopisać się nowa miejscowość w Małopolsce, gdzie odkryto wody o wyjątkowych właściwościach leczniczych.

Czy w Małopolsce powstanie nowe uzdrowisko?

Małopolska może pochwalić się kilkoma wyjątkowymi miejscowościami o statusie uzdrowiska, które od lat cieszą się popularnością wśród kuracjuszy. Z pewnością większość z was kojarzy m.in. Krynicę, Szczawnicę czy Muszynę, czyli lokalizacje, w których czas płynie wolniej, a odwiedzający mają szansę na zadbanie o swoje zdrowie. Za jakiś czas mieszkańcy tego regionu będą mogli prawdopodobnie wyjechać na regenerację do kolejnego uzdrowiska, a dokładnie do miasteczka Ciężkowice. Okazuje się bowiem, że po dwóch latach intensywnych działań w tej mało znanej miejscowości odnotowano przełom - odwiert "Ignacy" potwierdził obecność wód mineralnych o właściwościach leczniczych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ciężkowice nowym uzdrowiskiem w Małopolsce? [ZDJĘCIA]

Ciężkowice mają szansę stać się uzdrowiskiem

Do elitarnego grona uzdrowisk w Małopolsce mogą dołączyć Ciężkowice, a wszystko za sprawą odkrytych niedawno wód siarczkowych. Dzięki odwiertowi "Ignacy" potwierdzono, że surowiec mineralny nadaje się nie tylko do inhalacji, ale także leczenia chorób reumatycznych. Obecnie wiadomo więc, że plany władz miasta obejmują doprowadzenie wody do Parku Zdrojowego już za rok, a później budowę basenu i hotelu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uzdrowiskowa oferta regionu zostanie wzbogacona już w 2026 roku.

Projektujemy infrastrukturę i dobieramy urządzenia, które umożliwią nam wydobycie i dystrybucję wody. Woda w parku nie będzie już zwykłą wodą – stanie się wodą leczniczą, siarczkową, dzięki której będziemy poprawiać stan zdrowia. Liczymy, że uda się sfinalizować ten plan w 2026 roku - mówiła Radiu Kraków burmistrz Ciężkowic, Jowita Jurkiewicz-Drąg.