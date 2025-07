Nietypowy zakaz w Krakowie. Tego nie będzie można zrobić ze swoim domem

Koniec z zamienianiem domów jednorodzinnych w wielorodzinne. "Miasto nie wydaje zgód"

Władze Krakowa wypowiedziały walkę działaniom prowadzącym do pogorszenia jakości życia mieszkańców oraz chaosu urbanistycznego. Jednym z przejawów tego zjawiska jest przebudowa domów jednorodzinnych na wielorodzinne. Miasto nie tylko nie wydaje zgód na takie inwestycje, ale również podejmuje działania prawne, by ukrócić nielegalne praktyki.

W centrum zainteresowania władz Krakowa znalazła się działalność jednej ze spółek inwestorskich. W stosunku do tego jednego inwestora Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi obecnie sześć postępowań administracyjnych, a dodatkowo dwa postępowania z udziałem prokuratora. W dwóch postępowaniach PINB wydał decyzje administracyjne, od których zostały wniesione odwołania, w związku z tym są one nieostateczne. W czterech sprawach wydane zostało postanowienie o wstrzymaniu inwestorowi robót budowlanych. W związku z wniesieniem zażalenia te postanowienia również nie są ostateczne.

- Spółka próbowała zalegalizować swoje działania poprzez ubieganie się w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK o wydanie warunków zabudowy na przebudowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na terenie swoich inwestycji. Za każdym razem spotykała się jednak ze sprzeciwem Urzędu Miasta Krakowa - informuje magistrat.

Z informacji magistratu wynika, że nadzór budowlany w Krakowie prowadził lub prowadzi 33 postępowania administracyjne dotyczące przekształcenia budynków jednorodzinnych na wielorodzinne – 15 z nich toczyło się lub toczy z udziałem prokuratora.

Pięć postępowań zakończyło się wydaniem ostatecznych decyzji nakazujących przywrócenie budynku do funkcji budynku jednorodzinnego (w jednej sprawie decyzja została wykonana, tj. garaż przebudowany na mieszkania został przywrócony do funkcji pierwotnej, a w czterech pozostałych prowadzone są postępowania egzekucyjne). W ośmiu postępowaniach wydano decyzje nakazujące przywrócenie funkcji budynków jednorodzinnych, ale w związku z wniesionymi odwołaniami sprawy trafiły do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dwanaście kolejnych postępowań zakończyło się wydaniem postanowienia o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, ale w ośmiu z nich strony wniosły zażalenia, które obecnie rozpatrywane są przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pozostałe osiem postępowań toczy się aktualnie w PINB (wydano dwie decyzje, które nie kończą postępowania, a sześć spraw wróciło do ponownego rozpatrzenia po uchyleniu przez organ II instancji decyzji wydanych przez PINB na przywrócenie funkcji budynku jednorodzinnego).

– Chcemy to powiedzieć bardzo wyraźnie: stop patodeweloperce. Przestrzeń miejska to nasza odpowiedzialność i choć często mamy ograniczone możliwości prawne, będziemy wykorzystywać wszystkie dostępne sposoby, aby chronić Kraków przed tego typu zabudową – podkreśla prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.