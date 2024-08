Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Od stycznia do końca lipca 2024 r. Lotnisko Chopina odprawiło ok. 11,9 mln pasażerów. To niemal 16 proc. więcej niż w identycznym okresie ubiegłego roku. A w samym tylko lipcu też odprawiono rekordową liczbę 2,1 mln pasażerów - poinformowali we wtorek przedstawiciele stołecznego lotniska. Dodali, że próg dwóch milionów osób został w tym roku przekroczony po raz drugi, a - zgodnie z prognozami - w całym sezonie wakacyjnym, który trwa do końca września, z usług lotniska skorzystać może około 8 mln podróżnych.

"Jeszcze nigdy w swojej 90-letniej historii..."

Lipcowy wynik 2,1 mln pasażerów ma szczególny wymiar. "Jeszcze nigdy w swojej 90-letniej historii warszawskie lotnisko nie odprawiło aż tylu pasażerów w ciągu jednego miesiąca. Podróżnych w rekordowym lipcu 2024 było o prawie 12 proc. więcej niż w tym samym miesiącu rok temu" - napisano w komunikacie.

W lipcu rekordowa była również masa obsłużonego cargo, która wyniosła ponad 10 tys. ton. To o 14 proc. więcej niż rok temu. W sumie od stycznia br. w stołecznym porcie odprawiono ponad 63,6 tys. ton towarów.

Najchętniej do deszczowego Londynu i ku słonecznym kurortom

W lipcu wśród pięciu najpopularniejszych kierunków lotów regularnych z Lotniska Chopina znalazły się: Londyn, Amsterdam, Paryż, Frankfurt i Kopenhaga. Natomiast w przypadku rejsów czarterowych królowały te do skąpanych w słońcu popularnych kurortów: Antalyi, Marsa Alam, Heraklionu, Burgas i Rodos.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. obsłużył 18,5 mln pasażerów, a w całym 2024 r. - według prognoz - odprawi 20,5 mln pasażerów. Dla porównania, w 2015 r. lotnisko na stołecznym Okęciu odprawiło ok. 10 mln pasażerów, czyli o ponad połowę mniej.

