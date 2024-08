co za wyznanie!

„Bardzo nas cieszy blisko 37-procentowa dynamika ruchu czarterowego, która jest efektem sukcesywnie rozwijanej oferty oraz współpracy z wiodącymi touroperatorami” - chwali się w specjalnym komunikacie Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów.

Dużym zainteresowaniem cieszą się połączenia oferowane przez przewoźników regularnych, w tym do Zadaru, Alicante i Rzymu. Od września pasażerowie otrzymają kolejną ofertę. Z Rzeszowa będą mogli polecieć do północnych Włoch - wprost do Mediolanu, który prezes portu lotniczego nazywa „stolicą mody, sportu i biznesu”.

Lista czarterowych przebojów

Najpopularniejszym kierunkiem czarterowym była turecka Antalya – łącznie wykonano 67 operacji startów i przewieziono prawie 25 tys. pasażerów. W ofercie czarterowej z Rzeszowa jest 15 kierunków do ośmiu krajów: Turcji, Grecji, Egiptu, Bułgarii, Albanii, Hiszpanii, Tunezji i Czarnogóry. Połączenia te stanowią w sezonie wakacyjnym niemal połowę (45 procent) udziału w całym ruchu lotniskowym.

Jeśli chodzi o loty regularne, to na szczycie popularności znalazły się: Warszawa, Londyn oraz Monachium.

Wojsko amerykańskie stacjonujące na terenie lotniska Rzeszów Jasionka. Obrona granicy wschodniej

„Znakomity wynik lotniska to efekt dobrej, systematycznie zwiększającej się oferty połączeń, ale również rezultat przemyślanych inwestycji oraz intensywnych, podejmowanych od wielu lat, działań samorządu województwa, dzięki którym nasze lotnisko jest nowoczesnym, sprawnie funkcjonującym portem, mogącym obsługiwać ruch pasażerski, jak i cargo” – podkreśla podkarpacki marszałek Władysław Ortyl. To właśnie samorząd wojewódzki jest większościowym udziałowcem (51,96%) lotniska. Drugim (48,04%) są Polskie Porty Lotnicze S.A.

Od początku roku na podrzeszowskim lotnisku, które oferuje 29 kierunków do 15 krajów, odprawiono już ponad 625 tys. osób. W ubiegłym roku, do tej pory uznawanym za rekordowy, w Jasionce pojawiło się 562 tys. pasażerów.