Pijany 19-latek dachował volkswagenem. Nie miał prawa jazdy, ale miał pasażerkę

We wtorek, 1 kwietnia około godz. 1.00 w nocy, na drodze wojewódzkiej nr 886 w miejscowości Humniska(pow. brzozowski), doszło do zdarzenia drogowego.

- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynikało, że osoba, kierująca volkswagenem najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i auto dachowało. Samochód zatrzymał się w rowie - mówił Tomasz Hałka, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

W aucie znajdowały się dwie osoby - 19-letni mężczyzna oraz 18-letnia kobieta. Oboje byli nietrzeźwi i nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał 2,32 promila alkoholu natomiast kobieta - 1,08 promila. Policjanci ustalili, że to 19-letni mężczyzna kompletnie pijany i nieprzygotowany, by poruszać się pojazdami po drodze wsiadł za kółko i nie opanował samochodu, w którym nigdy nie powinien siedzieć na miejscu kierowcy.

i Autor: Materiały policyjne Fot. KPP Brzozów. Pijany 19-latek podróżował z młodszą koleżanką. Również pod wpływem alkoholu

- Na szczęście żadna z tych osób nie odniosła obrażeń, a w zdarzeniu nie uczestniczyły inne pojazdy. Oboje zostali zatrzymani i trafili do policyjnej izby zatrzymań. Od kobiety i mężczyzny została również pobrana krew do badań. Początkowo nie było jasne, kto prowadził volkswagena. Policjanci ustalili, że w chwili zdarzenia, za kierownicą volkswagena siedział 19-latek. Młody mężczyzna przyznał się do kierowania pojazdem - dodał funkcjonariusz z Brzozowa. Teraz 19-latkowi grożą surowe konsekwencje prawne. W sprawie prowadzone są dalsze czynności, a za swoje nieodpowiedzialne zachowanie na drodze odpowie przed sądem