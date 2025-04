Koszt butków to około 2000-3000 zł, dokładna kwota będzie znana 7 kwietnia. Do tego wizyta, badanie i rehabilitacja to około 1000 zł. Jeśli ktoś z Was ma ochotę dorzucić swoją cegiełkę do tej pięknej historii – będzie nam ogromnie miło. A jeśli po prostu poślecie Czarusiowi dobre myśli i serduszka lub polubicie ten post - to też wiele znaczy - zaapelowali rodzice Czarusia.