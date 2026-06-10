Groźny wypadek na autostradzie A4 w Małopolsce. Zablokowany zjazd na Brzesko!

- Na małopolskim odcinku autostrady A4 doszło do niebezpiecznej kolizji, która spowodowała znaczne utrudnienia drogowe w stronę Tarnowa.
- Potężny pojazd ciężarowy przewrócił się, odcinając kierowcom kluczowy zjazd na węźle Brzesko.
- Ratownicy prowadzą działania, starając się oszacować, jak długo potrwają zablokowania. Zalecane jest poszukiwanie innych tras, aby uniknąć stania w gigantycznych korkach.
Zablokowany zjazd z A4 na Brzesko. Przewrócona ciężarówka
Jak wynika z raportu policji, zdarzenie to miało miejsce w środę rano, 10 czerwca 2026 roku, tuż przed godziną 9:00. Na 468. kilometrze autostrady A4, na odcinku trasy pomiędzy Krakowem a Tarnowem, prowadzący samochód ciężarowy niespodziewanie stracił kontrolę nad gigantyczną maszyną. Pojazd wywrócił się na bok, blokując bezpośrednio wjazd do miejscowości Brzesko.
Utrudnienia dla kierowców na węźle Brzesko. Ile potrwają?
Na skutek incydentu zjazd z A4 do Brzeska pozostaje zamknięty dla ruchu. Policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczają teren i prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn wywrotki. Oczekuje się, że operacja usunięcia uszkodzonej ciężarówki potrwa minimum dwie godziny. Wszyscy podróżujący w tej okolicy powinni nastawić się na spowolnienia ruchu i zastanowić się nad skorzystaniem z objazdów.
Co najważniejsze, z wstępnych doniesień służb ratunkowych dowiadujemy się, że kierowca ani żadna inna osoba nie odniosła obrażeń w tym groźnie wyglądającym incydencie.