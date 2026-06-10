Groźny wypadek na autostradzie A4 w Małopolsce. Zablokowany zjazd na Brzesko!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Tomasz Piszczek
2026-06-10 9:23

Poważne problemy czekają na kierowców podróżujących autostradą A4 w kierunku Tarnowa. W środowy poranek (10 czerwca) kierowca ciężarówki stracił kontrolę nad swoim pojazdem, całkowicie blokując zjazd na Brzesko. Szczegóły zdarzenia podajemy poniżej!

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  • Na małopolskim odcinku autostrady A4 doszło do niebezpiecznej kolizji, która spowodowała znaczne utrudnienia drogowe w stronę Tarnowa.
  • Potężny pojazd ciężarowy przewrócił się, odcinając kierowcom kluczowy zjazd na węźle Brzesko.
  • Ratownicy prowadzą działania, starając się oszacować, jak długo potrwają zablokowania. Zalecane jest poszukiwanie innych tras, aby uniknąć stania w gigantycznych korkach.

Zablokowany zjazd z A4 na Brzesko. Przewrócona ciężarówka

Jak wynika z raportu policji, zdarzenie to miało miejsce w środę rano, 10 czerwca 2026 roku, tuż przed godziną 9:00. Na 468. kilometrze autostrady A4, na odcinku trasy pomiędzy Krakowem a Tarnowem, prowadzący samochód ciężarowy niespodziewanie stracił kontrolę nad gigantyczną maszyną. Pojazd wywrócił się na bok, blokując bezpośrednio wjazd do miejscowości Brzesko.

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Utrudnienia dla kierowców na węźle Brzesko. Ile potrwają?

Na skutek incydentu zjazd z A4 do Brzeska pozostaje zamknięty dla ruchu. Policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczają teren i prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn wywrotki. Oczekuje się, że operacja usunięcia uszkodzonej ciężarówki potrwa minimum dwie godziny. Wszyscy podróżujący w tej okolicy powinni nastawić się na spowolnienia ruchu i zastanowić się nad skorzystaniem z objazdów.

Co najważniejsze, z wstępnych doniesień służb ratunkowych dowiadujemy się, że kierowca ani żadna inna osoba nie odniosła obrażeń w tym groźnie wyglądającym incydencie.

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