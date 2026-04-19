Dramat na drodze w Krynkach! Na miejscu lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA]

Kolejny wypadek motocyklisty w regionie, tym razem w Gminie Brody.

W Krynkach zderzyły się Mercedes i Honda, ranni zostali zabrani przez LPR.

Droga jest zablokowana. Dowiedz się, co było przyczyną zdarzenia.

Wypadek motocyklisty w Gminie Brody. Lądował LPR

Po wcześniejszym tragicznym wypadku na DK 42, w którym zginął motocyklista, służby otrzymały kolejne zgłoszenie dotyczące zdarzenia z udziałem jednośladu. Tym razem do zderzenia doszło w miejscowości Krynki, na drodze przy zalewie brodzkim. Na miejscu interweniował śmigłowiec LPR. Droga jest obecnie nieprzejezdna, a kierowcy kierowani są na objazdy – z jednej strony przez Kałków, z drugiej drogą wzdłuż zalewu.

- Po godzinie 14:00 na ulicy Starachowickiej (droga wzdłuż zalewu Brodzkiego) doszło do zderzenia osobowego Mercedesa, za kierownicą którego siedział 75-latek i motocykla marki Honda prowadzonego przez 46-latka. Motocyklem podróżowała również 43-letnia pasażerka. Prawdopodobna przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowce Mercedesa. Zarówno 46-letni motocyklista jak i jego 43-letnia pasażerka zostali zabrani do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga w tym miejscu jest zablokowana - informuje oficer prasowy KPP Starachowice Paweł Kusiak w rozmowie z Radiem Eska.

