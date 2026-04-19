Dramat na drodze w Krynkach! Na miejscu lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA]

Bartosz Manicz
Dawid Piątkowski
2026-04-19 16:20

To kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem motocyklisty na terenie powiatu starachowickiego. W niedzielę, 19 kwietnia po godzinie 14:00 na drodze biegnącej wzdłuż zalewu brodzkiego doszło do kolizji samochodu osobowego marki Mercedes z motocyklem Honda. Trasa została całkowicie zablokowana, a na miejsce skierowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

19.04.2026. Wypadek w Krynkach. Lądował LPR
Galeria zdjęć 22
Wypadek motocyklisty w Gminie Brody. Lądował LPR

Po wcześniejszym tragicznym wypadku na DK 42, w którym zginął motocyklista, służby otrzymały kolejne zgłoszenie dotyczące zdarzenia z udziałem jednośladu. Tym razem do zderzenia doszło w miejscowości Krynki, na drodze przy zalewie brodzkim. Na miejscu interweniował śmigłowiec LPR. Droga jest obecnie nieprzejezdna, a kierowcy kierowani są na objazdy – z jednej strony przez Kałków, z drugiej drogą wzdłuż zalewu.

- Po godzinie 14:00 na ulicy Starachowickiej (droga wzdłuż zalewu Brodzkiego) doszło do zderzenia osobowego Mercedesa, za kierownicą którego siedział 75-latek i motocykla marki Honda prowadzonego przez 46-latka. Motocyklem podróżowała również 43-letnia pasażerka. Prawdopodobna przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowce Mercedesa. Zarówno 46-letni motocyklista jak i jego 43-letnia pasażerka zostali zabrani do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga w tym miejscu jest zablokowana - informuje oficer prasowy KPP Starachowice Paweł Kusiak w rozmowie z Radiem Eska.

Przeczytaj także:
Tragiczny wypadek na DK42 pod Starachowicami! 20-latek zginął na miejscu [ZDJĘC…
Pchli targ na Pogodnie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki