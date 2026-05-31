Czerwona Górka. Pijany operator koparki śmiertelnie potrącił 33-letniego pracownika

Dawid Bąk
2026-05-31 12:05

W ubiegłą sobotę (30.05) przed południem na terenie gminy Łączna doszło do tragicznego w skutkach incydentu. Pracownik obsługujący sprzęt ciężki w trakcie modernizacji linii kolejowej potrącił swojego kolegę z ekipy. Poszkodowany 33-latek natychmiast trafił na pokład śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak mimo wysiłków medyków zmarł w szpitalu.

Wypadek w Czerwonej Górce

Autor: KP PSP w Skarżysku-Kamiennej/ Materiały prasowe

Tragedia rozegrała się na remontowanym odcinku trasy kolejowej w Czerwonej Górce. Funkcjonariusze ustalili wstępnie przebieg zdarzeń i wykazali, że 43-latek jadący ciężkim sprzętem budowlanym wrzucił bieg wsteczny. Chwilę później ogromna maszyna najechała na stojącego za nią 33-letniego członka brygady remontowej. Medycy robili wszystko, aby uratować pacjenta, ale bardzo rozległe obrażenia doprowadziły do śmierci mężczyzny w sobotę (30.05) w godzinach wieczornych w placówce medycznej.

Pijany i poszukiwany przez policję operator koparki doprowadził do wypadku

43–letni mężczyzna kierujący koparką, będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem blisko promila alkoholu w organizmie podczas cofania najechał na 33–letniego mężczyznę. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna z obrażeniami zagrażającymi życiu został zabrany do szpitala. Sprawca wypadku był poszukiwany ponieważ miał do odbycia karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości – informowała nas wczoraj Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku–Kamiennej.

Śledztwo policji w sprawie tragedii. Kto dopuścił 43-latka do pracy

Obecnie mundurowi skupiają się na odtworzeniu wszystkich szczegółów tego dramatycznego zdarzenia. Kluczowe dla prowadzonego postępowania będzie ustalenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad pracownikami i znalezienie odpowiedzi na pytanie o przyczyny dopuszczenia nietrzeźwego operatora do pracy przy sprzęcie budowlanym.

