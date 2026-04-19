Tragiczny wypadek na DK42 pod Starachowicami! 20-latek zginął na miejscu [ZDJĘCIA]

Agnieszka Jędrasik
Dawid Piątkowski
2026-04-19 15:25

Tragedia na drodze krajowej nr 42, na odcinku Starachowice – Rudnik w woj. świętokrzyskim. Doszło tam do tragicznego zdarzenia. Po godzinie 14:00 zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Z pierwszych ustaleń wynika, że kierujący jednośladem zginął. Trasa została całkowicie zablokowana, a policja wyznaczyła objazd przez Brody ulicą Starachowicką. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Tragedia na DK 42 Starachowice - Rudnik. W wypadku zginął motocyklista
Tragiczny wypadek na DK 42 Starachowice - Rudnik

W niedzielę, 19 kwietnia, po godzinie 14:00 na krajowej „czterdziestce dwójce” między Starachowicami a Rudnikiem doszło do poważnego wypadku. Osobowe Volvo zderzyło się z motocyklem. Kierujący jednośladem poniósł śmierć na miejscu.

Droga w miejscu zdarzenia została zamknięta dla ruchu. Policjanci wyznaczyli objazdy przez miejscowość Brody ulicą Starachowicką, a część kierowców kierowana jest również na Kałków.

Informację potwierdzają funkcjonariusze policji.

- Wstępnie wiemy, że do zderzenia motocykla z osobowym Volvo doszło w chwili, gdy samochód wykonywał skręt w lewo - relacjonuje Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP Starachowice. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, życia kierowcy motocykla nie udało się uratować — mężczyzna zginął na miejscu - dodaje Kusiak.

Za kierownicą volvo siedział 35-letni, trzeźwy mężczyzna. W aucie podróżowało jeszcze dwóch pasażerów – żadnemu z nich nic się nie stało.

Policjanci ustalają obecnie tożsamość motocyklisty, który według wstępnych informacji miał około 20 lat. Na miejscu wypadku trwają czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie jego przebiegu.    

Przeczytaj także:
Nie żyją ojciec i jego 9-letnie dziecko. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu
Tragedia na DK 42 Starachowice - Rudnik. W wypadku zginął motocyklista
Grób strażaka, który zginął w tragicznym wypadku w Biskupicach 
