Tragiczny wypadek na DK42 pod Starachowicami! 20-latek zginął na miejscu [ZDJĘCIA]

Tragiczny wypadek na DK 42 Starachowice - Rudnik

W niedzielę, 19 kwietnia, po godzinie 14:00 na krajowej „czterdziestce dwójce” między Starachowicami a Rudnikiem doszło do poważnego wypadku. Osobowe Volvo zderzyło się z motocyklem. Kierujący jednośladem poniósł śmierć na miejscu.

Droga w miejscu zdarzenia została zamknięta dla ruchu. Policjanci wyznaczyli objazdy przez miejscowość Brody ulicą Starachowicką, a część kierowców kierowana jest również na Kałków.

Informację potwierdzają funkcjonariusze policji.

- Wstępnie wiemy, że do zderzenia motocykla z osobowym Volvo doszło w chwili, gdy samochód wykonywał skręt w lewo - relacjonuje Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP Starachowice. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, życia kierowcy motocykla nie udało się uratować — mężczyzna zginął na miejscu - dodaje Kusiak.

Za kierownicą volvo siedział 35-letni, trzeźwy mężczyzna. W aucie podróżowało jeszcze dwóch pasażerów – żadnemu z nich nic się nie stało.

Policjanci ustalają obecnie tożsamość motocyklisty, który według wstępnych informacji miał około 20 lat. Na miejscu wypadku trwają czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie jego przebiegu.

