Nie żyją ojciec i jego 9-letnie dziecko. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Wiktoria Kmiecik
2026-04-17 14:00

W jednym z mieszkań na terenie Kielc doszło do tragicznego odkrycia. W piątek rano służby ratunkowe ujawniły ciała dwóch osób – 63-letniego mężczyzny oraz jego 9-letniego syna. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

Nie żyją ojciec i jego 9-letnie dziecko. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

Autor: Grand Warszawski/ Shutterstock
  • ciała dwóch osób znaleziono w mieszkaniu w Kielcach
  • ofiary to 63-letni mężczyzna i jego 9-letni syn
  • zgłoszenie wpłynęło przed godz. 10:00
  • lekarz potwierdził zgon na miejscu

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia, przed godziną 10. Jak ustalił reporter Radia Eski, dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z lokali znajdują się osoby, które nie dają oznak życia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po wejściu do mieszkania potwierdzono najgorsze przypuszczenia. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 63-latka oraz jego 9-letniego dziecka.

Na miejscu od rana pracują policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i próbują odtworzyć przebieg wydarzeń, które doprowadziły do tej tragedii. – Decyzją prokuratora ciała obu osób zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, które mają pomóc w ustaleniu bezpośredniej przyczyny śmierci. Na ten moment śledczy nie podają więcej szczegółów dotyczących możliwych przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Wyjaśnianie wszystkich okoliczności sprawy jest w toku – wyjaśnia Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka KMP w Kielcach.

Na obecnym etapie śledczy nie informują o możliwych przyczynach śmierci.

TRAGEDIA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KIELCE WIADOMOŚCI
KIELCE
KIELCE POLICJA