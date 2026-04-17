Nie żyją ojciec i jego 9-letnie dziecko. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia, przed godziną 10. Jak ustalił reporter Radia Eski, dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednym z lokali znajdują się osoby, które nie dają oznak życia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po wejściu do mieszkania potwierdzono najgorsze przypuszczenia. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 63-latka oraz jego 9-letniego dziecka.

Na miejscu od rana pracują policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i próbują odtworzyć przebieg wydarzeń, które doprowadziły do tej tragedii. – Decyzją prokuratora ciała obu osób zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, które mają pomóc w ustaleniu bezpośredniej przyczyny śmierci. Na ten moment śledczy nie podają więcej szczegółów dotyczących możliwych przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Wyjaśnianie wszystkich okoliczności sprawy jest w toku – wyjaśnia Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka KMP w Kielcach.

Na obecnym etapie śledczy nie informują o możliwych przyczynach śmierci.