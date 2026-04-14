Śmiertelne potrącenie w powiecie kieleckim. Śmieciarka przejechała 40-latka

Dramatyczne zgłoszenie z miejscowości Lechów

Informacja o tragicznym wypadku w miejscowości Lechów trafiła do oficera dyżurnego kieleckiej komendy 14 kwietnia kilkanaście minut po godzinie 8:00. Do tragedii doszło na wąskiej drodze dojazdowej, która prowadziła bezpośrednio do jednej z okolicznych posesji.

Śmiertelny manewr cofania śmieciarki w Lechowie

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, mundurowi wstępnie zrekonstruowali jego przebieg. Policjanci ustalili, że 49-latek siedzący za kierownicą śmieciarki marki Mercedes realizował właśnie manewr cofania. W tej samej chwili 40-letni ładowacz znalazł się bezpośrednio za tyłem ciężarówki, co doprowadziło do potrącenia. Niestety ze skutkiem śmiertelnym.

- Obrażenia poszkodowanego okazały się zbyt poważne. Obecny na miejscu lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon 40-latka - mówi Małgorzata Perkowska Kiepas, oficer prasowy KMP w Kielcach.

Jak doszło do wypadku?

Aktualnie na terenie posesji, gdzie doszło do wypadku, trwają bardzo szczegółowe oględziny, w których bierze udział policja pod ścisłym nadzorem prokuratora. Służby śledcze skupiają się na dokładnym zrekonstruowaniu porannych wydarzeń, aby bezspornie wyjaśnić wszystkie okoliczności prowadzące do śmierci mężczyzny.

