Śmiertelne potrącenie w powiecie kieleckim. Śmieciarka przejechała 40-latka

Agnieszka Jędrasik
Grzegorz Kluczyński
2026-04-14 9:35

We wtorek, 14 kwietnia, w godzinach porannych, w powiecie kieleckim doszło do dramatycznego wypadku. Śmieciarka najechała na 40-letniego pracownika podczas opróżniania pojemników na odpady. Poszkodowany zginął na miejscu.

Tragiczny wypadek w miejscowości Lechów. Śmieciarka potrąciła 40-latka
Dramatyczne zgłoszenie z miejscowości Lechów

Informacja o tragicznym wypadku w miejscowości Lechów trafiła do oficera dyżurnego kieleckiej komendy 14 kwietnia kilkanaście minut po godzinie 8:00. Do tragedii doszło na wąskiej drodze dojazdowej, która prowadziła bezpośrednio do jednej z okolicznych posesji.

Śmiertelny manewr cofania śmieciarki w Lechowie

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, mundurowi wstępnie zrekonstruowali jego przebieg. Policjanci ustalili, że 49-latek siedzący za kierownicą śmieciarki marki Mercedes realizował właśnie manewr cofania. W tej samej chwili 40-letni ładowacz znalazł się bezpośrednio za tyłem ciężarówki, co doprowadziło do potrącenia. Niestety ze skutkiem śmiertelnym.

- Obrażenia poszkodowanego okazały się zbyt poważne. Obecny na miejscu lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon 40-latka - mówi Małgorzata Perkowska Kiepas, oficer prasowy KMP w Kielcach.

Jak doszło do wypadku?

Aktualnie na terenie posesji, gdzie doszło do wypadku, trwają bardzo szczegółowe oględziny, w których bierze udział policja pod ścisłym nadzorem prokuratora. Służby śledcze skupiają się na dokładnym zrekonstruowaniu porannych wydarzeń, aby bezspornie wyjaśnić wszystkie okoliczności prowadzące do śmierci mężczyzny.

POLICJA
ŚMIECIARKA
WYPADEK