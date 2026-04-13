Senior odebrał telefon i usłyszał szokującą wiadomość. Poten stracił oszczędności życia

Fałszywa policjantka opowiada zmyśloną historię o wypadku

Z seniorem skontaktowała się telefonicznie kobieta podająca się za funkcjonariuszkę policji. Używając bardzo stanowczego tonu, przedstawiła mu przerażającą wizję. Mężczyzna dowiedział się, że jego syn rzekomo spowodował groźny wypadek, w którym poważnie ucierpiała inna osoba. Pieniądze miały pomóc w uniknięciu prawnych konsekwencji tego zdarzenia.

Gdy emeryt poinformował, że dysponuje jedynie kwotą 90 tysięcy złotych, oszustka stwierdziła, że na początek to wystarczy. Po gotówkę miał przyjechać rzekomy kurier.

Starszy pan, działając pod wpływem ogromnego stresu i obawy o los swojego dziecka, bez wahania przekazał całą kwotę nieznanemu mężczyźnie, który zjawił się u niego w domu.

Senior z Zielonej Góry odkrywa prawdę - niestety za późno

Dopiero po upływie dłuższego czasu emeryt postanowił skontaktować się z synem, aby sprawdzić, czy jego sytuacja się ustabilizowała. Wtedy wyszło na jaw, że do żadnego wypadku w ogóle nie doszło, a cała mrożąca krew w żyłach historia była jedynie perfidnym wymysłem oszustów.

- Ten przypadek jest niestety bliźniaczo podobny do innych zdarzeń, które mają miejsce nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju – zaznacza podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Oszuści bez skrupułów wykorzystują emocje starszych osób

Metoda działania przestępców opiera się na stałym schemacie: wywołaniu nagłej paniki, narzuceniu presji czasu i wzbudzeniu poczucia ogromnej odpowiedzialności. To wszystko powoduje, że pokrzywdzeni – z reguły osoby w podeszłym wieku – tracą zdolność logicznego myślenia i chłodnej oceny sytuacji.

- Przestępcy potrafią straszyć, grozić odpowiedzialnością karną i wywierać presję, by wymusić szybkie przekazanie pieniędzy. Żerują na strachu rozmówcy o życie i bezpieczeństwo bliskich – tłumaczy podinsp. Stanisławska.

Mundurowi po raz kolejny przypominają, że prawdziwi policjanci nigdy nie żądają od obywateli pieniędzy, nie korzystają z usług kurierów do ich odbioru i nie przeprowadzają żadnych akcji wymagających wręczania gotówki obcym.

Policja apeluje do rodzin: rozmawiajcie z seniorami o oszustwach

To kolejne zdarzenie w tym rejonie, które dobitnie udowadnia, jak bezwzględnie oszuści potrafią zmanipulować osoby starsze. W związku z tym funkcjonariusze kierują ważny apel do krewnych i opiekunów seniorów.

- Rozmawiajmy ze starszymi i samotnie mieszkającymi osobami o takich zdarzeniach. Uczulajmy je, że nie powinny wpuszczać obcych do domu ani przekazywać pieniędzy nieznanym osobom – dodaje na koniec podinsp. Stanisławska.

