Potężny pożar chlewni w Lutolu. Z ogniem walczyło 20 zastępów straży

Dramatyczny pożar chlewni w powiecie żarskim

W czwartek w powiecie żarskim 20 jednostek straży pożarnej gasiło ogień na terenie chlewni. Zgłoszenie o zdarzeniu dotarło do służb krótko przed godziną 14:00.

Według informacji strażaków w wyniku pożaru zginęło około 150 macior i 2 tys. prosiąt. Równocześnie z trudną akcją gaśniczą trwała ewakuacja zwierząt z przylegających obiektów.

- 350 macior zostało przez strażaków ewakuowanych na zewnątrz, one znajdują się w bezpiecznym miejscu. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu z personelu nic się nie stało. Nie ma również zagrożenia na budynki sąsiednie, w każdym z których znajduje się po około 400 świń - relacjonował w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Źródło pojawienia się ognia wciąż pozostaje zagadką. Szczegółowym badaniem okoliczności wystąpienia pożaru zajmą się teraz odpowiednie służby.

Współpraca: Klaudia Mazurek / Radio ESKA

Drogowskazy Pali się! Straż pożarna okiem kobiety. DROGOWSKAZY