Makabryczne odkrycie przy Centrum Nauki Kopernik. Ciało mężczyzny znalazł policjant po służbie

Zuzanna Sekuła
2026-04-19 17:34

Szokujące zdarzenie w centrum Warszawy. W Wiśle, na wysokości Centrum Nauki Kopernik, odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejsce natychmiast wezwano służby, a sprawą zajęła się prokuratura. Jak ustalono, zwłoki zauważył przypadkowo policjant będący po służbie.

Akcja służb w centrum Warszawy. W Wiśle dryfowało ciało
  • Policjant po służbie dokonał makabrycznego odkrycia w centrum Warszawy.
  • Ciało mężczyzny dryfowało w Wiśle w rejonie Centrum Nauki Kopernik.
  • Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, a sprawą zajęła się prokuratura.

Ciało mężczyzny dryfowało w Wiśle

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem, około godziny 11:45. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące odnalezienia w rzece ciała mężczyzny, na wysokości Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Jak przekazał nam mł. asp. Paweł Chmura, zwłoki zauważył policjant Komendy Stołecznej Policji, który w tym czasie przebywał poza służbą. To on powiadomił odpowiednie służby i zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu patrolu.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Przeprowadzili standardowe czynności mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny oraz okoliczności jego śmierci. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn zgonu.

WISŁA
WARSZAWA