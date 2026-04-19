Makabryczne odkrycie przy Centrum Nauki Kopernik. Ciało mężczyzny znalazł policjant po służbie

Policjant po służbie dokonał makabrycznego odkrycia w centrum Warszawy.

Ciało mężczyzny dryfowało w Wiśle w rejonie Centrum Nauki Kopernik.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, a sprawą zajęła się prokuratura.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem, około godziny 11:45. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące odnalezienia w rzece ciała mężczyzny, na wysokości Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Jak przekazał nam mł. asp. Paweł Chmura, zwłoki zauważył policjant Komendy Stołecznej Policji, który w tym czasie przebywał poza służbą. To on powiadomił odpowiednie służby i zabezpieczył miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu patrolu.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Przeprowadzili standardowe czynności mające na celu ustalenie tożsamości mężczyzny oraz okoliczności jego śmierci. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące przyczyn zgonu.

