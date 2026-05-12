Dorosły mężczyzna napastował 11-latkę. Koszmar trwał dwa lata

Adrian Teliszewski
2026-05-12 15:34

Prawdziwy koszmar przeżyła 11-letnia dziewczynka z Sądecczyzny, która przez niemal dwa lata miała być ofiarą molestowania przez 67-letniego mężczyznę. Podejrzany został warunkowo aresztowany, odzyska wolność jeśli wpłaci 200 tysięcy złotych kaucji. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję sądu i żąda bezwzględnego aresztu.

Autor: Pixabay.com
  • Sąd Rejonowy w Nowym Sączu tymczasowo aresztował 67-letniego mężczyznę, podejrzanego o dopuszczanie się czynności seksualnych wobec 11-letniej dziewczynki.
  • Sąd zezwolił na zmianę aresztu na wolnościowe środki po wpłaceniu 200 000 zł poręczenia majątkowego. Prokurator zaskarżył tę decyzję do Sądu Okręgowego.
  • Zdarzenia, które miały miejsce na Sądecczyźnie, trwały na przestrzeni prawie dwóch lat.

Mężczyzna podejrzany o molestowanie 11-latki. Poręczenie majątkowe dla 67-latka 

Zgodnie z postanowieniem sądu, tymczasowe aresztowanie podejrzanego zostanie zmienione na wolnościowe środki zapobiegawcze, jeśli 67-latek wpłaci poręczenie majątkowe w kwocie 200 000 złotych. Ta decyzja wywołała natychmiastową reakcję ze strony prokuratury, która zaskarżyła ją do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Jak informuje prokuratura, śledczy nie zgadzają się na możliwość zwolnienia podejrzanego za kaucją i żądają bezwzględnej izolacji podejrzanego.

- Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu miejscowy Sąd Rejonowy tymczasowo aresztował na okres trzech miesięcy 67-letniego mężczyznę, podejrzanego o dopuszczanie się innych czynności seksualnych wobec 11 -letniej dziewczynki. Sąd zastrzegł jednocześnie, że tymczasowe aresztowanie zostanie zmienione na wolnościowe środki zapobiegawcze w przypadku wpłaty przez podejrzanego poręczenia majątkowego w kwocie 200 000 złotych. Prokurator zaskarżył do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu decyzję sądu w zakresie zastrzeżenia zmiany izolacyjnego środka zapobiegawczego na środki wolnościowe w przypadku wpłaty sumy poręczenia - poinformowała prokuratura.

Dramat 11-latki w Sądecczyźnie trwał prawie dwa lata

Obecnie ustalono, że bulwersujące zdarzenia miały miejsce na terenie Sądecczyzny i trwały przez prawie dwa lata. Okoliczności przestępstwa, w tym dokładny czas i miejsce poszczególnych czynów, są wciąż przedmiotem intensywnego śledztwa. Śledczy starają się zebrać wszystkie dowody i świadectwa, aby przedstawić jak najpełniejszy obraz sytuacji, która doprowadziła do tak wielkiego cierpienia dziewczynki.

