Sąd Rejonowy w Nowym Sączu tymczasowo aresztował 67-letniego mężczyznę, podejrzanego o dopuszczanie się czynności seksualnych wobec 11-letniej dziewczynki.

Sąd zezwolił na zmianę aresztu na wolnościowe środki po wpłaceniu 200 000 zł poręczenia majątkowego. Prokurator zaskarżył tę decyzję do Sądu Okręgowego.

Zdarzenia, które miały miejsce na Sądecczyźnie, trwały na przestrzeni prawie dwóch lat.

Mężczyzna podejrzany o molestowanie 11-latki. Poręczenie majątkowe dla 67-latka

Zgodnie z postanowieniem sądu, tymczasowe aresztowanie podejrzanego zostanie zmienione na wolnościowe środki zapobiegawcze, jeśli 67-latek wpłaci poręczenie majątkowe w kwocie 200 000 złotych. Ta decyzja wywołała natychmiastową reakcję ze strony prokuratury, która zaskarżyła ją do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Jak informuje prokuratura, śledczy nie zgadzają się na możliwość zwolnienia podejrzanego za kaucją i żądają bezwzględnej izolacji podejrzanego.

- Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu miejscowy Sąd Rejonowy tymczasowo aresztował na okres trzech miesięcy 67-letniego mężczyznę, podejrzanego o dopuszczanie się innych czynności seksualnych wobec 11 -letniej dziewczynki. Sąd zastrzegł jednocześnie, że tymczasowe aresztowanie zostanie zmienione na wolnościowe środki zapobiegawcze w przypadku wpłaty przez podejrzanego poręczenia majątkowego w kwocie 200 000 złotych. Prokurator zaskarżył do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu decyzję sądu w zakresie zastrzeżenia zmiany izolacyjnego środka zapobiegawczego na środki wolnościowe w przypadku wpłaty sumy poręczenia - poinformowała prokuratura.

Dramat 11-latki w Sądecczyźnie trwał prawie dwa lata

Obecnie ustalono, że bulwersujące zdarzenia miały miejsce na terenie Sądecczyzny i trwały przez prawie dwa lata. Okoliczności przestępstwa, w tym dokładny czas i miejsce poszczególnych czynów, są wciąż przedmiotem intensywnego śledztwa. Śledczy starają się zebrać wszystkie dowody i świadectwa, aby przedstawić jak najpełniejszy obraz sytuacji, która doprowadziła do tak wielkiego cierpienia dziewczynki.

