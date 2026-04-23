We wtorek, 21 kwietnia, w Brzesku padła główna wygrana w Lotto – szczęśliwiec zgarnął 2 miliony złotych.

Kupon, który przyniósł wygraną, został zakupiony w punkcie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 58.

Wylosowane liczby to: 4, 16, 38, 43, 47 oraz 49.

Małopolska ma nowego milionera. W Brzesku padła szóstka w Lotto

Dwa miliony złotych wygrał szczęśliwiec, który zwycięski kupon nabył w punkcie przy ul. Kościuszki w Brzesku. Losowanie, które odmieniło jego życie odbyło się we wtorek, 21 kwietnia, wylosowane liczby to: 4, 16, 38, 43, 47 oraz 49. Choć dla większości osób są to tylko zwykłe cyfry, dla jednego uczestnika okazały się przepustką do zupełnie nowego życia, otwierając drzwi do finansowej niezależności.

Brzesko dołącza tym samym do listy szczęśliwych miejsc w Polsce, gdzie padły wysokie wygrane. Dla lokalnej społeczności to powód do dumy i ekscytacji, a dla wielu – impuls, by spróbować swojego szczęścia.

Szczęśliwe liczby w Lotto: Jak grać, by wygrać miliony?

Warto jednak pamiętać, że gra w Lotto powinna być traktowana przede wszystkim jako zabawa, a nie sposób na stały dochód czy szybkie wzbogacenie się. Szanse na główną wygraną są bardzo niewielkie, dlatego rozsądek i umiar są kluczowe, aby gra nie przerodziła się w uzależnienie. Mimo to, historia z Małopolski pokazuje, że czasem los potrafi zaskoczyć i odmienić życie w jednej chwili, dając szansę na realizację najskrytszych pragnień. Eksperci Totalizatora Sportowego zawsze podkreślają, że każdy kupon to nowa szansa, a historia zna wiele przypadków, gdy "szóstka" padała w najmniej spodziewanym momencie.

Pojedynczy los głównej gry liczbowej Totalizatora Sportowego kosztuje 3 zł. Za dodatkową opłatą w wysokości 1 zł gracz nabywa prawo do wzięcia udziału w dodatkowym losowaniu: Lotto Plus. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22:00.

