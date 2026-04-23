Dyrektorka szkoły odwołana przed maturami. W tle poważne zarzuty wobec wuefisty

Poważne nieprawidłowości w oświęcimskim liceum

W Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu wyszły na jaw szokujące nieprawidłowości, które dotyczyły niestosownego zachowania nauczyciela względem uczennic oraz poważnych braków w systemie ochrony najmłodszych.

Efektem kontroli przeprowadzonej przez kuratorium było odwołanie dyrektorki szkoły ze stanowiska. Dodatkowo nauczyciel wychowania fizycznego, wokół którego narosły kontrowersje, zrezygnował z dalszej pracy w placówce.

Sprawa nabrała na tyle poważnego charakteru, że zajęła się nią prokuratura. Okazało się bowiem, że doszło do sfałszowania wyników badania zleconego przez kuratorium, a wypełnione w 2024 roku ankiety w tajemniczych okolicznościach po prostu zniknęły.

Skandal w liceum w Oświęcimiu. Niepokojące sygnały o zachowaniu nauczyciela WF

Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy do starostwa powiatowego trafiło zawiadomienie od jednej z fundacji. Zgłoszenie to dotyczyło niestosownego zachowania jednego z nauczycieli wobec uczennic. Reagując na te alarmujące sygnały, kuratorium oświaty zarządziło szczegółową kontrolę w szkole. Jej wyniki okazały się bezlitosne dla dyrekcji.

Z ustaleń TVP Kraków wynika, że inspekcja wykazała poważne błędy w zarządzaniu szkolnym majątkiem. Co gorsza, kontrolerzy udowodnili, że w placówce nie wdrożono wymaganych przepisów o ochronie małoletnich, a dyrekcja w niewłaściwy sposób reagowała na zgłaszane incydenty z udziałem nauczyciela. Brak odpowiednich procedur oraz opieszałość władz szkoły w tak wrażliwej kwestii budzą uzasadniony niepokój o bezpieczeństwo młodzieży.

Wobec wuefisty, na którym ciążyły zarzuty, uruchomiono postępowanie dyscyplinarne. Choć mężczyzna sam odszedł z pracy w liceum, to jednak nie kończy to całej sprawy. Śledczy z prokuratury wkroczyli do akcji, gdy wyszło na jaw, że przeprowadzone wcześniej na zlecenie kuratorium badanie zostało sfałszowane, a ankiety z 2024 roku zaginęły bez śladu.

Dyrektorka z Oświęcimia traci stanowisko tuż przed egzaminami maturalnymi

W wyniku wykrytych nieprawidłowości dotychczasowa dyrektorka liceum została odwołana ze stanowiska. Nowy dyrektor ma przejąć stery w placówce 1 maja, czyli na zaledwie trzy dni przed startem tegorocznych matur. Dla przygotowujących się do najważniejszych egzaminów uczniów to dodatkowy, ogromny stres. Zmiana warty w gabinecie dyrektora w tak kluczowym momencie może wprowadzić w szkole jeszcze większy chaos.

