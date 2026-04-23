Karambol na autostradzie A4 pod Krakowem! Sześć pojazdów zablokowało ruch

Adrian Teliszewski
PAP
2026-04-23 9:38

Rano w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku, doszło do potężnego karambolu na A4, w którym uczestniczyło aż sześć pojazdów. Wypadek miał miejsce na odcinku trasy, pomiędzy węzłami Niepołomice i Kraków Bieżanów, co całkowicie zablokowało jezdnię i wywołało gigantyczne korki na A4.

Wypadek - trójkąt ostrzegawczy

zdjęcie ilustracyjne
  • Jezdnia autostrady A4 w kierunku Katowic jest zablokowana po zderzeniu sześciu pojazdów.
  • Do kolizji doszło w czwartek rano między węzłami Niepołomice i Kraków Bieżanów.
  • W zdarzeniu brały udział trzy samochody osobowe, dwa dostawcze i jeden ciężarowy; nikt nie został poszkodowany.
  • Utrudnienia w ruchu mogą potrwać około dwóch godzin.

Duże utrudnienia na autostradzie A4. W karambolu brało udział sześć pojazdów

Karambol miał miejsce w godzinach porannych, gdy ruch na autostradzie A4 jest największy. Zderzenie sześciu pojazdów, w tym trzech samochodów osobowych, dwóch samochodów dostawczych oraz jednego samochodu ciężarowego, doprowadziło do całkowitego zablokowania jezdni w kierunku Katowic. Według wstępnych informacji przekazanych przez dyżurnego krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nikt nie został poszkodowany. Mimo to, skutki zdarzenia są odczuwalne dla wszystkich podróżujących tą trasą. 

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby ratunkowe: policja, straż pożarna oraz ekipy techniczne GDDKiA. Ich priorytetem jest zabezpieczenie miejsca wypadku, usunięcie uszkodzonych pojazdów i jak najszybsze przywrócenie płynności ruchu. Dyżurny GDDKiA poinformował, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać około dwóch godzin, ale doświadczenie pokazuje, że w takich sytuacjach czas ten może się wydłużyć.

Jak ominąć korki na autostradzie A4?

Dla kierowców planujących podróż autostradą A4 w kierunku Katowic, zwłaszcza na odcinku pomiędzy węzłami Niepołomice i Kraków Bieżanów, zaleca się poszukiwanie alternatywnych tras. Policja apeluje o cierpliwość i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Warto również śledzić komunikaty drogowe, aby uniknąć dalszych komplikacji. Wiele osób zastanawia się, jak ominąć korki na autostradzie A4. Najlepiej jest skorzystać z dróg lokalnych, jednak należy pamiętać, że mogą one być również przeciążone z powodu przekierowanego ruchu.

