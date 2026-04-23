Najlepsze miasto w Polsce według AI. To dawna stolica kraju

AI wybiera najlepsze miasto w Polsce

W Polsce mamy ponad 1000 miast, co sprawia, że wskazanie jednego, absolutnie najlepszego, stanowi niemałe wyzwanie. Z pomocą w tej skomplikowanej kwestii przyszła nam sztuczna inteligencja, która błyskawicznie przeanalizowała szereg zmiennych i wyłoniła ostatecznego zwycięzcę. Według algorytmów na to zaszczytne miano zasługuje historyczna stolica naszego kraju.

Kraków uznany za lidera

Z analizy przeprowadzonej przez AI wynika, że najlepszym miastem w Polsce jest Kraków. Warto przypomnieć, że od czasów Kazimierza Odnowiciela, czyli od około 1039 roku, aż do 1596 roku, miasto to pełniło funkcję stolicy kraju. Sytuacja zmieniła się, gdy król Zygmunt III Waza zdecydował o przeniesieniu swojego dworu do Warszawy, która do dzisiaj pozostaje administracyjnym centrum RP.

Co sprawia, że Kraków jest tak wyjątkowy?

Położony w województwie małopolskim Kraków urzeka na każdym kroku. Spacerując po jego centrum, można wręcz przenieść się w czasie. Od wieków tętniący życiem Rynek Główny nieustannie stanowi serce tego miejsca. Wznosi się nad nim majestatyczny Kościół Mariacki, z wieży którego co godzinę można usłyszeć tradycyjny hejnał. To również tutaj funkcjonuje Uniwersytet Jagielloński, zaliczany do jednych z najstarszych i najbardziej obleganych uczelni w Europie.

Nowoczesne oblicze Krakowa i innowacyjne atrakcje

Należy jednak pamiętać, że Kraków to nie tylko historyczne mury. W minionych latach miasto zdecydowanie zainwestowało w nowoczesne, angażujące zmysły atrakcje. Wśród tych najbardziej imponujących warto wymienić:

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema,

Muzeum Inżynierii i Techniki,

Podziemia Wawelu,

Muzea iluzji,

Zakrzówek,

Bulwary Wiślane.

Kraków to doskonały przykład harmonijnego połączenia tradycji z nowoczesnością. Podczas jednej wizyty można podziwiać zabytkową architekturę Rynku Głównego, by chwilę później eksplorować Ogród Doświadczeń lub relaksować się nad malowniczym Zakrzówkiem.