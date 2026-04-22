Dramat na Mazowszu. Nie żyje trzyletni chłopiec, wpadł pod ciągnik

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-04-22 17:01

W środę, około godziny 14, doszło do wstrząsającego wypadku na prywatnej posesji w miejscowości Nowe Szpaki w powiecie łosickim. Trzyletni chłopiec wpadł pod koła ciągnika, kierowanego przez 36-letniego mężczyznę. Dziecko poniosło śmierć na miejscu.

Ciągnik - zdj. ilustracyjne

Autor: zdjęcie ilustracyjne/ Pexels.com

3-latek wpadł pod ciągnik 

Tragiczne wieści z Mazowsza. W miejscowości Nowe Szpaki w powiecie łosickim na Mazowszu w środę, 22 kwietnia, około godziny 14 doszło do dramatycznego w skutkach wypadku. 

- Na terenie prywatnej posesji 3-letni chłopiec wpadł pod koła ciągnika, którym kierował 36-letni mężczyzna - przekazała nam asp. Weronika Wujek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Wskutek tego zdarzenia chłopiec poniósł niestety śmierć. 

- Stan psychiczny mężczyzny nie pozwalał na wykonanie badań na trzeźwość, kierowca ciągnika trafił do szpitala - mówi as. Wujek. 

Według nieoficjalnych doniesień mężczyzna mógł być ojcem zmarłego chłopca. 

Na miejscu pracuje obecnie grupa dochodzeniowa-śledcza, która pod nadzorem prokuratury próbuje wyjaśnić okoliczności tego dramatu. 

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

