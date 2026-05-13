Dźgnęła fryzjera przez grzywkę, wcześniej się rozbierała! Nowe fakty!

Dźgnęła fryzjera przez grzywkę. Teraz wyszło na jaw, co zrobiła wcześniej w Wielkiej Brytanii

Sprawa 27-letniej Brazylijki, która dźgnęła fryzjera nożem po nieudanej - jej zdaniem - wizycie w salonie, wciąż budzi ogromne emocje. Do ataku doszło 5 maja w salonie fryzjerskim w Sao Paulo w Brazylii. 27-letnia Laís Gabriela Barbosa da Cunha wróciła do zakładu miesiąc po wizycie, podczas której farbowała włosy i obcinała grzywkę. Kobieta twierdziła, że fryzjer zniszczył jej fryzurę i domagała się zwrotu pieniędzy. Według pracowników salonu klientka wcześniej wysyłała agresywne wiadomości i groziła nawet podpaleniem lokalu. W internecie publikowała nagrania, na których obsesyjnie krytykowała swoją grzywkę. Kiedy pojawiła się ponownie w salonie, sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Monitoring nagrał moment, gdy kobieta stoi za plecami fryzjera Eduardo Ferrariego, który obsługiwał inną klientkę. Nagle wyciągnęła z torebki kuchenny nóż i wbiła go mężczyźnie w górną część pleców, między łopatki.

Na nagraniu widać, jak fryzjer odskakuje z bólu i ucieka w stronę wyjścia. Chwilę później pracownicy salonu oraz ochrona obezwładnili napastniczkę i przytrzymali ją do przyjazdu policji. Na szczęście rana okazała się powierzchowna i nie zagrażała życiu fryzjera. Mężczyzna przeszedł badania i wrócił już do domu, choć – jak podkreślają jego bliscy – jest mocno wstrząśnięty całym zdarzeniem. Prawnik fryzjera zapowiedział, że będzie domagał się postawienia kobiecie zarzutu usiłowania zabójstwa. Według relacji przed atakiem miała też używać obraźliwych słów wobec fryzjera.

Jak podał portal G1, kobieta miała stać się agresywna, rozebrać się i zaatakować policjantów. Trafiła wtedy pod obserwację psychiatryczną

Teraz brazylijskie media ujawniły nowe informacje o 27-latce. Okazało się, że w ubiegłym roku została zatrzymana w Wielkiej Brytanii po dziwnym incydencie w barze. Jak podał portal G1, kobieta miała stać się agresywna, rozebrać się i zaatakować policjantów. Trafiła wtedy pod obserwację psychiatryczną. Z dokumentów cytowanych przez media wynika, że nie był to pierwszy taki przypadek. Według raportu lekarzy już wcześniej zachowywała się agresywnie. Obrońcy kobiety prawdopodobnie będą teraz przekonywać, że również atak w salonie fryzjerskim miał związek z jej stanem psychicznym. Salon fryzjerski wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że doszło do bardzo poważnego ataku. – Eduardo zawsze pracował profesjonalnie i z szacunkiem dla klientów. To, co się wydarzyło, wyglądało jak próba zabójstwa – przekazali właściciele zakładu. Sprawa trafi do sądu. Kobieta pozostaje zatrzymana przez policję.

Facada em cabeleireiro - A mulher de 27 anos que foi detida após esfaquear um cabeleireiro dentro de um salão de beleza na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, já havia feito ameaças ao profissional semanas antes do ataque, segundo depoimentos registrados pela Polícia Civil no… pic.twitter.com/VtreOuQgyX— g1 (@g1) May 7, 2026

