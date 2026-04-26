Ukochana Pawła Deląga rozkwita w ciąży. Podróżuje od kraju do kraju

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spodziewają się dziecka!

Paweł Deląg (55 l.) długo ukrywał swój związek. Aktor przed laty nie stronił od romansów z pięknymi koleżankami po fachu. Do tej pory jego partnerki były mniej lub bardziej zaznajomione z polskim show-biznesem. W ostatnich latach Deląg raczej unikał medialnego rozgłosu. Chociaż nadal plotkowano o jego związkach, to sam nie komentował tych doniesień.

W 2023 roku w rozmowie z Kubą Wojewódzkim (62 l.) i Piotrem Kędzierskim (43 l.) niespodziewanie potwierdził, że jest w związku. Nie wyjawił jednak tożsamości partnerki. Pierwsze zdjęcie Pawła Deląga i jego ukochanej pokazała w sierpniu 2024 roku... Beata Tadla (50 l.). Kilka tygodni później wspólną fotografią podzielił się również sam aktor. Podpisał je wymownie: "My".

Wybranką aktora jest o dwadzieścia lat młodsza Patrycja Komorowska (36 l.). Para raczej unika medialnego szumu. Rzadko pojawiają się na branżowych imprezach. Niespodziewanie w ostatni poniedziałek marca ukochana aktora pochwaliła się na swoim Instagramie radosną nowiną. Piękna pani psycholog wrzuciła zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.

Ciężarna ukochana Pawła Deląga nie przestaje podróżować

Pierwsza wspólna pociecha Pawła Deląga i Patrycji Komorowskiej przyjdzie na świat latem. Dla aktora będzie to trzecie dziecko. Ma dwóch dorosłych już synów z poprzednich związków.

Przyszli rodzice do tej pory rzadko pojawiali się razem podczas branżowych wydarzeń. Bardziej wylewni są w sieci, gdzie zamieszczają zdjęcia ze wspólnych podróży. Komorowska nie rezygnuje z nich nawet w ciąży. Kilka tygodni temu razem z partnerem zwiedzali Miami. Z kolei miniony tydzień partnerka gwiazdora razem z przyjaciółką balowały w Paryżu. Wiosenny wyjazd do stolicy Francji jest ich tradycją.

Jeszcze w piątek Patrycja wrzucała relacje z Paryża. Dodała również zdjęcie, na którym można podziwiać jej ciążowe krągłości, a w długim opisie podzieliła się swoimi przemyśleniami.

Mam ogromną wdzięczność, że od początku mogę przechodzić ten czas dobrze- z siłą, spokojem i energią. Że nadal mogę pracować, podróżować, być aktywna, odkrywać nowe miejsca i cieszyć się codziennością. [...] Ciąża nie zatrzymała mnie w miejscu. Po prostu dodała temu wszystkiemu zupełnie nowy sen - napisała Komorowska.

Wiele wskazuje na to, że wpis o podróżowaniu naprawdę wzięła sobie do serca. Zaledwie kilkanaście godzin po piątkowym wpisie wrzuciła relację z... Portugalii!

29

Sonda Paweł Deląg pasuje do Patrycji? Tak Nie Nie obchodzi mnie to Za wcześnie, by oceniać