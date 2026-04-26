Ukochana Pawła Deląga rozkwita w ciąży. Podróżuje od kraju do kraju

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-04-26 11:48

Paweł Deląg od kilku lat idzie przez życie u boku pięknej Patrycji. Para jeszcze do niedawna unikała zainteresowania mediów, ale radosną nowiną postanowili podzielić się ze wszystkimi. Za kilka miesięcy na świecie pojawi się pociecha pary. Ukochana aktora nawet w ciąży nie zwalnia tempa, a czas oczekiwania wykorzystuje na podróżowanie.

Patrycja Komorowska, Paweł Deląg
Paweł Deląg, Patrycja Komorowska Patrycja Komorowska Patrycja Komorowska Patrycja Komorowska
Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spodziewają się dziecka!

Paweł Deląg (55 l.) długo ukrywał swój związek. Aktor przed laty nie stronił od romansów z pięknymi koleżankami po fachu. Do tej pory jego partnerki były mniej lub bardziej zaznajomione z polskim show-biznesem. W ostatnich latach Deląg raczej unikał medialnego rozgłosu. Chociaż nadal plotkowano o jego związkach, to sam nie komentował tych doniesień.

W 2023 roku w rozmowie z Kubą Wojewódzkim (62 l.) i Piotrem Kędzierskim (43 l.) niespodziewanie potwierdził, że jest w związku. Nie wyjawił jednak tożsamości partnerki. Pierwsze zdjęcie Pawła Deląga i jego ukochanej pokazała w sierpniu 2024 roku... Beata Tadla (50 l.). Kilka tygodni później wspólną fotografią podzielił się również sam aktor. Podpisał je wymownie: "My".

Wybranką aktora jest o dwadzieścia lat młodsza Patrycja Komorowska (36 l.). Para raczej unika medialnego szumu. Rzadko pojawiają się na branżowych imprezach. Niespodziewanie w ostatni poniedziałek marca ukochana aktora pochwaliła się na swoim Instagramie radosną nowiną. Piękna pani psycholog wrzuciła zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.

Ciężarna ukochana Pawła Deląga nie przestaje podróżować

Pierwsza wspólna pociecha Pawła Deląga i Patrycji Komorowskiej przyjdzie na świat latem. Dla aktora będzie to trzecie dziecko. Ma dwóch dorosłych już synów z poprzednich związków.

Przyszli rodzice do tej pory rzadko pojawiali się razem podczas branżowych wydarzeń. Bardziej wylewni są w sieci, gdzie zamieszczają zdjęcia ze wspólnych podróży. Komorowska nie rezygnuje z nich nawet w ciąży. Kilka tygodni temu razem z partnerem zwiedzali Miami. Z kolei miniony tydzień partnerka gwiazdora razem z przyjaciółką balowały w Paryżu. Wiosenny wyjazd do stolicy Francji jest ich tradycją.

Jeszcze w piątek Patrycja wrzucała relacje z Paryża. Dodała również zdjęcie, na którym można podziwiać jej ciążowe krągłości, a w długim opisie podzieliła się swoimi przemyśleniami.

Mam ogromną wdzięczność, że od początku mogę przechodzić ten czas dobrze- z siłą, spokojem i energią. Że nadal mogę pracować, podróżować, być aktywna, odkrywać nowe miejsca i cieszyć się codziennością. [...] Ciąża nie zatrzymała mnie w miejscu. Po prostu dodała temu wszystkiemu zupełnie nowy sen - napisała Komorowska.

Wiele wskazuje na to, że wpis o podróżowaniu naprawdę wzięła sobie do serca. Zaledwie kilkanaście godzin po piątkowym wpisie wrzuciła relację z... Portugalii!

Patrycja Komorowska, Paweł Deląg
Galeria zdjęć 29
