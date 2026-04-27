Agnieszka Dygant wraca w wielkim stylu. Ten serial Polsatu i SkyShowtime ma wszystko, by stać się hitem

Sprzątaczka z IQ 160. Taka bohaterka nie zdarza się często

Fabuła brzmi jak gotowy przepis na hit. Marta, grana przez Dygant, pracuje jako sprzątaczka na komisariacie w Bielsku-Białej. Pewnej nocy robi coś, czego nikt się nie spodziewa – zaczyna porządkować… policyjną tablicę dowodów. To, co dla innych było chaosem, dla niej okazuje się logiczną układanką. Wpada na trop, który przybliża śledczych do rozwiązania sprawy. Szybko wychodzi na jaw, że kobieta ma IQ na poziomie 160 i wyjątkowy dar łączenia faktów. Choć jej inteligencja nie pomogła jej odnaleźć się w życiu, w świecie kryminalnych zagadek staje się bezcenna.

Sprawdzony format i mocne nazwiska w "Genialnej M"

Serial nie jest przypadkowym pomysłem. „Genialna M.” to polska wersja popularnego francuskiego hitu „H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel”, który zdobył ogromną popularność i doczekał się wielu adaptacji na świecie. Za reżyserię odpowiada Olga Chajdas, a scenariusz stworzyli Błażej Dzikowski i Agata Malesińska. To nazwiska, które w branży budzą zaufanie i gwarantują jakość.

Polsat i SkyShowtime stawiają na emocje i rozrywkę

Edward Miszczak nie kryje, że projekt idealnie wpisuje się w strategię stacji.

„Genialna M." to serial, który ma wszystko – wyrazistą bohaterkę, świetną historię i atrakcyjne połączenie komedii z kryminałem

– podkreśla dyrektor programowy Polsatu. Równie entuzjastycznie o projekcie mówi SkyShowtime. Dla platformy to kolejny krok w inwestowaniu w lokalne produkcje i rozwijanie oferty seriali oryginalnych.

Ciekawym elementem produkcji jest miejsce akcji. Serial powstaje w Bielsku-Białej – mieście, które rzadko trafia na pierwszy plan w tego typu projektach. To nie tylko tło wydarzeń, ale ważny element klimatu całej historii. Na razie twórcy nie zdradzają wszystkich szczegółów, ale pewne jest, że „Genialna M.” ma potencjał, by przyciągnąć widzów szukających czegoś więcej niż klasycznego kryminału. Silna kobieca bohaterka, humor, zagadki i sprawdzony format – ta mieszanka już nie raz okazywała się strzałem w dziesiątkę.

Agnieszka Dygant wraca do gry. I wszystko wskazuje na to, że zrobi to naprawdę głośno.

18

