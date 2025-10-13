52-letnia Agnieszka Dygant jesienią kwitnie. Ależ ona wygląda! Spójrzcie na nowe zdjęcia

Agnieszka Dygant gościła ostatnio w programie "Mówię Wam", który jest nagrywany wprost na jednej z warszawskich ulic. Tym razem pogoda nie dopisała, bo padało, ale aktorce to absolutnie nie przeszkodziło - ani w pojawieniu się na wizji, ani w wyglądaniu doskonale. Aż trudno uwierzyć, że gwiazda "Niani" ma 52 lata!
Zobacz także: Agnieszka Dygant zachwyca smukłą sylwetką. Zrzuciła ubrania i pokazała efekty treningów!
Dygant z roku na rok... młodnieje
Dygant na planie show stawiła się w jesiennej, nonszalanckiej stylizacji ze skórzanym płaszczem w roli głównej. Śliwkowy trencz był odrobinę za luźny, ale gdy aktorka podwinęła rękawy i go rozwiązała, pięknie się układał, odsłaniając obszerne dżinsy z szerokimi nogawkami i przetarciami oraz czarną górę.
Wisienką na torbie były botki na wysokich obcasach. Dygnat całość uzupełniła roztrzepaną fryzurką w naturalnym odcieniu. Teraz gwiazda ma jaśniejsze włosy niż przed laty, ale wciąż jest wierna grzywce.
Zobacz także: Agnieszka Dygant na ulicy stroi miny do ukochanego. Skrzywienie, smutek i zmieszanie
Na zdjęciach i nagraniach, które trafiły do sieci, widać wyraźnie, że aktorka wcale nie wygląda dużo dojrzalej, niż wtedy, gdy grała w kultowej już "Niani", ale jej uroda się zmieniła.
20 lat temu zadebiutowała "Niania" na antenie TVN-u, a 10 lat temu zobaczyliśmy ostatni odcinek "Prawa Agaty" - oznajmił Mateusz Hładki, który prowadzi show.
Kiedy to zleciało?
Zobacz także: Agnieszka Dygant jakiej nie znacie! Prawdę na jej temat wyznała koleżanka po fachu
Dygnat na pytanie o to, na plan którego z seriali chętnie by wróciła, odpowiedziała szczerze, że... żadnego, bo woli robić nowe rzeczy. Dodała jednak, że pracę nad obiema produkcjami wspomina jako bardzo dobre doświadczenie. Gdy wcielała się w nianię w serialu komediowym, miała 32 lata, a gdy zaczęła grać Agatę Przybysz, była 39-latką.
Zobacz także: Młodzieżowa Dygant dogadza sobie na mieście. Ależ ją przyłapali
Dygant prywatnie
Gwiazda doskonale wie, jak oddzielać życie prywatne od zawodowego. O drugim opowiada w mediach chętnie, o pierwszym wręcz przeciwnie. Wiadomo jednak, że od lat jest związana z Patrickiem Yoką i jest mamą 15-latka! Jej syn Xawery przyszedł na świat w 2010 r.
Zobacz także: Dygant po latach ujawnia, co wyrabiało się na planie "Niani". Dziś to nie do pomyślenia!
Zobacz więcej zdjęć. Leśny azyl Agnieszki Dygant. Tu jest jakby luksusowo!